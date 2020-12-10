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Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı! 2020'ye damga vuran 10 televizyon programı

10.12.2020 09:34 | Son Güncelleme:
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IMDb 2020 yılına damga vuran televizyon programlarını açıkladı. Türkiye’de reyting rekorları kıran Survivor listede sekizinci sırada yer alırken, listenin zirvesinde çok konuşulan Netflix yapımı Too Hot to Handle yer aldı.

2020’ye damga vuran 10 televizyon programı belli oldu. Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMD, 2020'ye damga vuran yarışmaları ve reality şovları açıkladı. Aralarında Türkiye'de de izlenme rekoru kıran Survivor'ın da bulunduğu yılı zirvede bitiren program Netflix yapımı Too Hot to Handle oldu.

İŞTE 10 YARIŞMA PROGRAMI

10 The Real Housewives of Beverly Hills
9 RuPaul's Drag Race
8 Survivor
7 Top Gear
6 The Masked Singer
5 Keeping Up with the Kardashians
4 The Great British Baking Show
3 Love Is Blind
2 Selling Sunset
1 Too Hot to Handle

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2020'ye damga vuran 10 televizyon programı

10-The Real Housewives of Beverly Hills

10-The Real Housewives of Beverly Hills

9-RuPaul's Drag Race

9-RuPaul's Drag Race

8-Survivor

8-Survivor

7-Top Gear

7-Top Gear

6-The Masked Singer

6-The Masked Singer

5-Keeping Up with the Kardashians

5-Keeping Up with the Kardashians

4-The Great British Baking Show

4-The Great British Baking Show

3-Love Is Blind

3-Love Is Blind

2-Selling Sunset

2-Selling Sunset

1-Too Hot to Handle

1-Too Hot to Handle
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