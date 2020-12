Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı! 2020'ye damga vuran 10 televizyon programı

2020’ye damga vuran 10 televizyon programı belli oldu. Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMD, 2020'ye damga vuran yarışmaları ve reality şovları açıkladı. Aralarında Türkiye'de de izlenme rekoru kıran Survivor'ın da bulunduğu yılı zirvede bitiren program Netflix yapımı Too Hot to Handle oldu.

İŞTE 10 YARIŞMA PROGRAMI

10 The Real Housewives of Beverly Hills

9 RuPaul's Drag Race

8 Survivor

7 Top Gear

6 The Masked Singer

5 Keeping Up with the Kardashians

4 The Great British Baking Show

3 Love Is Blind

2 Selling Sunset

1 Too Hot to Handle