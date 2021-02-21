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Herkesin başına gelebilir: Dezenfektan yüzünden ehliyetini kaptırdı

21.02.2021 11:45 | Son Güncelleme:
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Herkesin başına gelebilir: Dezenfektan yüzünden ehliyetini kaptırdı

Mersin'de dezenfektan kullandıktan sonra kamyonetiyle girdiği uygulama noktasında yapılan kontrolde 0,26 promil alkollü çıkan Ferit Aslan'a 1128 TL para cezası kesilip, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. 2 saat sonra gittiği hastanede yaptırdığı kan testinde sıfır promil çıkan Aslan, hukuk mücadelesi başlattı. konuyla ilgili yapılan değerlendirmelerde araç içerisinde kullanılan dezenfektan ya da kolonyanın alkolmetrenin sonucunu etkilemesinin mümkün olduğunu kaydedildi.

Kentten kamyonetiyle şehirler arası nakliyat yapan Ferit Aslan, geçen yıl 21 Kasım'da İstanbul'a yük götürürken Ankara Şeriflikoçhisar'da bir akaryakıt istasyonuna girip yakıt aldı. İstasyondan çıkarken dezenfektan ve kolonya kullanan Aslan, aracına binerek İstanbul'a doğru devam etti. Aslan, 00.57'de trafik uygulamasında 0,26 promil alkollü çıktı. Alkol almadığını, kullandığı dezenfektan ve kolonyanın etkisiyle böyle bir durumun yaşandığını kaydeden Aslan, Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne giderek kan testi oldu. Aslan'ın buradaki kan testi 0 promil çıktı. Aslan, alkolmetrede çıkan 0,26 promilin dezenfektan ve kolonyanın etkisinden olabileceğini söylese de cezai işlem uygulandı. Alkollü araç kullanmaktan 1128 TL para cezası kesilen Aslan'ın ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

'ARACIMI KULLANAMIYORUM, MAĞDUR OLDUM'

Ehliyetine el konulan Aslan, kararın düzeltilmesi için hukuk mücadelesi başlattı. Ticari aracın ailesinin geçim kaynağı olduğunu ehliyeti alındığı için eve ekmek götüremediğini belirten Aslan, "Ehliyetim benim ekmek kapım. 15 yıldır bu işi yapıyorum. Kullandığım dezenfektan ve kolonya nedeniyle ehliyetime 6 ay el konuldu. 3 aydır aracımı kullanamıyorum. İş çıkınca mecburen şoför buluyorum. Ehliyetimin geri verilmesini istiyorum. Ben alkollü araç kullanmadım. Evim kira, borcum var. Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım" dedi.

UZMAN: 'DEZENFEKTAN PROMİL DÜZEYİNİ ETKİLER'

Kimya Mühendisleri Odası Mersin Temsilcisi Emre Üresin de araç içerisinde kullanılan dezenfektan ya da kolonyanın alkolmetrenin sonucunu etkilemesinin mümkün olduğunu söyledi. Alkolmetrenin hem alınan alkolü hem de solunan havadaki alkolü ölçtüğünü belirten Üresin, "Araç sürücülerinin kullandığı, eline yüzüne sürdüğü, soluduğu dezenfektan ya da kolonya promil düzeyini etkiler. Bu tür sorunlarla karşılaşmamak için kolonya ya da dezenfektanı evden çıkmadan kullanalım. Bir süre bekleyerek trafiğe çıkmamız bizim alkol uygulamasında mağdur olmamamızı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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