Herkesin başına gelebilir! En sevdiği yiyecek yüzünden dışarı çıkamaz hale geldi

2019 yılında Ukrayna'nın Kiev şehrinden çalışmak için Almanya’ya yerleşen 23 yaşındaki turizm öğrencisi Mariia Bilenka, yediği şeker ve çikolatadan yüzünün tamamı sivilce ile kaplanınca artık dışarı çıkamaz oldu.

Günden güne değişen yüzü yüzünden sokağa çıkamaz hale gelen genç kızın gitmediği doktor kalmamış. Almanya’da çocuk bakıcısı olarak çalışmaya başlayan genç kız yaşadığı değişimin stresten kaynaklandığını düşünmüş. 'Almanya'dayken çok gerildim, bu hormonlarımı ve cildimi etkiledi diye düşündüm' diyerek yaşadıklarını anlatıyor.

10 yıl boyunca yüzünün sivilceler ile kaplı olmasının ana sebebi evde yaşadığı stres ve aşırı derecede tükettiği şekerli yiyecekler ve şeker olduğunu söyleyen Bilenka, ergenlik çağına erişince yüzündeki sivilceler hızla çoğaldı ve tüm yüzünü kapladığını söyledi.

Kendine güveni kalmayan ve kimsenin kendisini sevmeyeceğini düşünen Bilenka'ya, gittiği birçok dermotolog farklı ilaçlar verdi ama ilaçlar hiçbir işe yaramadı.

En son gittiği bir doktorun tavsiyesi üzerine çikolata ve şekerli yiyecek tüketimini kesen Bilenka'nın yüzündeki sivilceler bir yıl içinde inanılmaz bir şekilde kurumaya başladı.

