HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Herkesin başına gelebilir! En sevdiği yiyecek yüzünden dışarı çıkamaz hale geldi

Herkesin başına gelebilir! En sevdiği yiyecek yüzünden dışarı çıkamaz hale geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 27.10.2020 10:12 | Son Güncelleme

23 yaşındaki genç kız yüzündeki sivilceler yüzünden bir senede tanınmaz hale geldi. Kullandığı ilaçların hiçbir işe yaramaması sonucu bir doktorun verdiği tavsiyeye uyunca cildi eski haline dönmeye başladı.

Herkesin başına gelebilir! En sevdiği yiyecek yüzünden dışarı çıkamaz hale geldi

2019 yılında Ukrayna'nın Kiev şehrinden çalışmak için Almanya’ya yerleşen 23 yaşındaki turizm öğrencisi Mariia Bilenka, yediği şeker ve çikolatadan yüzünün tamamı sivilce ile kaplanınca artık dışarı çıkamaz oldu.

CATERS_DITCHED_CHOCOLATE_TO_CURE_ACNE_001_3400702

Günden güne değişen yüzü yüzünden sokağa çıkamaz hale gelen genç kızın gitmediği doktor kalmamış. Almanya’da çocuk bakıcısı olarak çalışmaya başlayan genç kız yaşadığı değişimin stresten kaynaklandığını düşünmüş. 'Almanya'dayken çok gerildim, bu hormonlarımı ve cildimi etkiledi diye düşündüm' diyerek yaşadıklarını anlatıyor.

bilenka

10 yıl boyunca yüzünün sivilceler ile kaplı olmasının ana sebebi evde yaşadığı stres ve aşırı derecede tükettiği şekerli yiyecekler ve şeker olduğunu söyleyen Bilenka, ergenlik çağına erişince yüzündeki sivilceler hızla çoğaldı ve tüm yüzünü kapladığını söyledi.

Kendine güveni kalmayan ve kimsenin kendisini sevmeyeceğini düşünen Bilenka'ya, gittiği birçok dermotolog farklı ilaçlar verdi ama ilaçlar hiçbir işe yaramadı.

CATERS_DITCHED_CHOCOLATE_TO_CURE_ACNE_004_3400699

En son gittiği bir doktorun tavsiyesi üzerine çikolata ve şekerli yiyecek tüketimini kesen Bilenka'nın yüzündeki sivilceler bir yıl içinde inanılmaz bir şekilde kurumaya başladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Silikonlarını yeniletmişti! Serenay'a özel doktor Silikonlarını yeniletmişti! Serenay'a özel doktor
Zafer değil hezimet sarhoşluğu: Paşinyan halay çekti!Zafer değil hezimet sarhoşluğu: Paşinyan halay çekti!
iPhone 12 Türkiye satış fiyatı ne kadar?iPhone 12 Türkiye satış fiyatı ne kadar?
En Çok Okunan Haberler
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
ABD'den milyar dolarlık silah satışına onay
ABD'den milyar dolarlık silah satışına onay
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Fransız gazeteciden başörtülü kadınlar hakkında skandal sözler
Fransız gazeteciden başörtülü kadınlar hakkında skandal sözler
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
DSÖ: Koronavirüs tedavisinde tek etkili ilaç 'Deksametazon'
DSÖ: Koronavirüs tedavisinde tek etkili ilaç 'Deksametazon'
Diğer Haberler
İdrar kokusuna dayanamadı koltuğun altına baktığında hayatının şokunu yaşadı
Önce idrar kokusu geldi sonra hayatının şokunu yaşadı
Zafer değil hezimet sarhoşluğu: Paşinyan halay çekti!
Zafer değil hezimet sarhoşluğu: Paşinyan halay çekti!
DSÖ Genel Direktörü: Pes edemeyiz
DSÖ Genel Direktörü: Pes edemeyiz
Aldatılan kadın kocasının cinsel organını kesti!
Aldatılan kadın kocasının cinsel organını kesti!
Fransız feminist gazeteci Levy'den başörtülü kadınlar hakkında skandal sözler
Fransız gazeteciden başörtülü kadınlar hakkında skandal sözler
ABD'den Tayvan'a 2,37 milyar dolarlık kıyı savunma sistemi satışına onay
ABD'den milyar dolarlık silah satışına onay
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.