HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Herkesin başına gelebilir! MR'a giren kadın kabusu yaşadı! Uzvunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya...

Herkesin başına gelebilir! MR'a giren kadın kabusu yaşadı! Uzvunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
13.01.2025 22:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MR cihazında parmağı sıkışan yaşlı kadın kabusu yaşadı. Sol yüzük parmağında doku kaybı meydana gelen kadın enfeksiyon kapması durumunda parmağını kaybedebilir.

Herkesin başına gelebilir! MR'a giren kadın kabusu yaşadı! Uzvunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya...

Tunceli Devlet Hastanesi'nde MR'ı çekilen yaşlı kadının parmağı MR cihazına sıkıştı. Kadının sol yüzük parmağında doku kaybı meydana gelirken, ailesi konuya ilişkin şikayetçi olacaklarını söyledi.

GetFile

PARMAĞI KESİLEBİLİR

Olay, 9 Aralık 2024 tarihinde Tunceli Devlet Hastanesinde meydana geldi. Ailenin iddiasına göre, 84 yaşındaki Nevrez Perk, sağlık sorunları yaşaması nedeniyle Tunceli Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. MR istenen yaşlı kadının çekim esnasında eli sıkışınca sol yüzük parmağında doku kaybı meydana geldi. Olayın ardından kopan doku bulundu ancak hastanede plastik cerrah olmadığı için yerine dikilemedi. Enfeksiyon kapması halinde parmağın kesilebileceğini söyleyen ailesi, yaşlı kadını Elazığ'a götüreceklerini belirtti.

GetFile (1)

Olayı anlatan yaşlı kadının kızı Şengül Perk, ''9 Aralık günü annemi Tunceli Devlet Hastanesine götürdük. Orada birtakım tetkikler yapıldı. Tansiyonu çok düşüktü. Bir süre kaldık daha sonra MR çekmek istediler. MR ünitesine gittik orada MR'ı çekilirken annemin parmağını MR cihazının içine sıkıştırmışlar ve yumuşak dokuyu tamamen koparmışlar. Daha sonra o kopan parçayı bulup getirdiler ancak o eklemlenmedi. Bir süre pansuman yaptılar. Pansumandan sonra biraz iyileşmiş gibi. Ortopediye götürdük ancak plastik cerrahiye gitmesi gerektiği söylendi. Olabilirse vücudun uygun bölümünden parça alıp ekleyecekler. Bize enfeksiyon gelişmesi halinde parmağın kesilebileceğini söylediler. Henüz Elazığ'a götüremedik” dedi.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Tunceli parmak yaşlı kadın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıta dev zam yolda!

Akaryakıta dev zam yolda!

Mithat Can Yalman'ın ailesinin ifadesi ortaya çıktı! Anne ve babasına o ile gideceğini söyledi, son sözleri bu olmuş

Mithat Can Yalman'ın ailesinin ifadesi ortaya çıktı! Anne ve babasına o ile gideceğini söyledi, son sözleri bu olmuş

Narin Güran cinayeti olayında neler oluyor? Nevzat Bahtiyar'ın avukatından gündem yaratacak iddia... "İlk suçlama geldi: Yüksel, 'Salim yaptı' dedi"

Narin Güran cinayeti olayında neler oluyor? Nevzat Bahtiyar'ın avukatından gündem yaratacak iddia... "İlk suçlama geldi: Yüksel, 'Salim yaptı' dedi"

İğrenç olay! Taksi sürücüsü baygın yolcusunu taciz edip videoya çekti

İğrenç olay! Taksi sürücüsü baygın yolcusunu taciz edip videoya çekti

Akşener'in dönüşü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'sağ kolu' olacak

Akşener'in dönüşü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'sağ kolu' olacak

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.