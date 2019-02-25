Herkesin başına gelmesi mümkün olan efsane hikaye: Bim'de eski sevgiliyle karşılaşmak

Deneyimlerime göre pek fazla samimi olunmayan bir kişiyle yan yana yürümek zorunda kalmaktan sonra en fazla gerginlik yaratan hadisedir. Zordur bir zamanlar sevdiğiniz kişinin blume tuvalet kağıdı aldığını görmek, çok zordur onun le cola içtiğine şahit olmak, çok zordur... "Hayatın nereye doğru yol aldığını kestiremiyoruz. Aslında insan gözü kapalı yaşıyor bence. Nereye gittiğini bilmeden öylece savruluyor. Bazen açıyor gözünü, bir bakıyor aşık olmuş. Sonra yine kapıyor, açtığında bakıyor terkedilmiş veya terketmiş. Sonra yine kapıyor, açtığında görüyor ki yaşlanmış. Şuursuzca geçiyor yıllar. Kırışan bir yüz. Ben miyim diye bakıyorsun aynaya. Evet evet benim galiba". Romanım aslında harika gidiyordu. Baş karakterim Filip bu düşünceleri aslında kendi kendine söylüyor gibi gözükse de topluma çok saf bir şekilde yaşıyorsunuz mesajı veriyordu. Mükemmel metaforlarla okuyucuyu kendinden geçirtecektim. Daha ilk günden romanı yarılamıştım, hızlı yazıyordum. Aslında bu gazla bitirirdim akşam ezanına kadar ama bir de baktım ki bana güç veren iki dostum da bitmiş. Patito ve le porta.

Patito yerken kendimi muazzam bir hayal havuzunda buluyorum nedense. Bana güç veriyor ve kuruyan boğazımı nemlendirmek için içtiğim le porta sayesinde de daha bir coşuyorum. Ama işte Filip’in de dediği gibi hayat hiç de istediğimiz gibi gitmiyor. Son patitoyu da attım ağzıma ve Bim'e doğru yola çıktım. Zaten iki adım ötesi Bim. Annemin terliklerini giyip çıkayım lan dedim, kim iki saat şimdi bağcık bağlayacak. Ama olgun bir erkek insanda eğreti duran şeylerin başında anne terliği geliyormuş canlar ben bunu anladım. Bim her zamanki gibi sakindi. Klima çalışıyor ama soğutmuyordu. Nasıl bir klima lan bu diyerek incelemeye başladım. Ama görevli beni balici sandı, çünkü ayaklarımda da acayip terlikler altımda çamaşır suyu sıçrayıp da rengi atmış bir pijamayla pek de güzel bir gaspçı havası veriyordum. "Abi bu klima üflemiyor galiba" dedim. Ama cevap vermedi, işine döndü. Ben de doğruca patitoların olduğu yere gittim. Aman allahım bu ne güzellik. Bissürü patito yan yana. Gel de alma. Hemen iki paket aldım. Zaten sudan ucuz. Bir de le porta almak lazımdı. Gittim onu da aldım.

Tam arkamı dönüp gidecekken tanıdık bir ses duydum. Pek bir tanıdık. Sanki bir zamanlar kulağıma "Aşkım" diye yankılanan bir ses şimdi "Süt de alalım. Dost süt olsun" diyordu. Bir zamanlar kulağıma "Seni seviyorum" diye yankılanan bir ses şimdi "Yok muratbey kaşar alalım o daha ucuz" diyordu. Yavaşça arkamı döndüm. Patitolar ve le porta elimden yere düştü. Evet, eski sevgilimdi bu. Bir zamanlar sevdiğim kadındı. Bir zamanlar elele tutuşarak mal gibi gezdiğimiz kadın. Şimdi nişanlısıyla Bim'e gelmiş alışveriş yapıyordu. Bir zamanlar aşık olduğum kadındı bu. Ve alışveriş arabasında le cola, blume, dost süt, dost peynir, muratbey kaşarları gibi bir sürü ürün vardı. Evet bir zamanlar uğruna canımı verebileceğim kadındı bu. Ben şaşkınlıktan elimdekileri yere düşürünce bunlar birden irkildi ve hemen arkasını döndü. Ben, beni görmesinler diye hızlıca aşağıya eğildim ama lanet olası Bim'de raf diye bir şey yok ki. Başka market olsa arkadaki adam seni göremez ama raf yerine kolilerde ürün sergileyen Bim sayesinde saklanamadım.

Peki size sorarım. Siz arkanızı döndüğünüzde, devekuşu gibi saklandığını sanan ama ayağında ufak numara anne terlikleriyle sıçar gibi çömelmiş ve kıç çatalı gözüken bir adam görseniz ne yaparsanız? Işte onlar da öyle yaptılar. Bastılar kahkahayı. Yavaş ve gurur yıkılmışça ayağa kalktım. Le portam mahzunca yerden bana bakıyordu. Ben gibi yıkılmış, öylece yatıyordu. Gözlerine baktım. Le portanın değil lan, eski sevgilimin. Bana baktı, mahzun bir bakış görmek isterdim ama alay ediyordu resmen. Ayaklarıma bakıyordu. Anne terliği giymiş, parmakları ucundan çıkmış bir ayak. Buydum işte. Sen bu adamla bir zamanlar çıkmıştın. Şimdiki sevgilin çok iyi giyinmiş ama bir bak bakayım ona. Bim'de bu şıklık? Sence de biraz samimiyetsiz değil mi? Ben en azından yakışıyorum buraya. İçimden geldiği gibiyim. Böyle düşündüm ama sonra hassiktir dedim. Adam kapmış kızı, ben de lavuk gibi pijamayla terlikle geziyorum. Kim naapsın lan beni. "Nasılsın görüşmeyeli?" dedim. "Iyiyim" dedi. "Ne güzel" dedim. "Hıhı" dedi. Gittikçe gerginleşiyordu ortam. Yeni sevgilisi kıllandı mı acaba diye baktım ama "Nasıl olsa bu lavuktan bir zarar gelmez" düşüncesi hasıl olduğundan zerre sikinde değildim herifin. Adam en ucuz kangal sucuğu seçmekle meşguldu.