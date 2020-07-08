Herkesin bilmesi gerekiyor! Burun kanaması esnasında...

Ani burun kanamalarının kişiye özel nedenleri olabileceği gibi yaygın kanamaların nedenleri oldukça basittir. Genellikle alınan darbeler ve ortam ısısı gibi sebepler burun kanamasına neden olur. Havanın nemi ve sıcaklıktaki ani değişmeler hassas damarların çatlayıp kurumasına neden olur ve burnunuz kanayabilir. Ayrıca burnunuzu temizlemek için sertçe sümkürmek de bu damarların çatlayarak kanamasına neden olabilir. Küçük yaştaki çocukların burunlarını karıştırma alışkanlıklarının bir sonucu olarak da sıklıkla burun kanaması yaşanır. İlk anda yapacağınız basit müdahaleler ile sevimsiz burun kanamalarını kısa zamanda durdurabilirsiniz:

BURUN KANAMASI NASIL DURDURULUR?

Mümkünse bir sandalyeye yaslanarak dik oturun. Başınızı geriye yaslamak, kan akışının boğazınıza inmesine neden olacağından kusmaya ve boğulmaya neden olabilir. Bu nedenle başınızı öne eğin.

Burnunuzun yumuşak etli kısmını baş ve orta parmağınız yardımıyla 10 dakika boyunca sıkın. Böylece burun damarlarını sıkıştırarak kanamayı durdurabilirsiniz. Bu basınç uygulama işlemini 10 dakika boyunca kesintisiz yapmanız çok önemli.