Herkesin bilmesi gerekiyor! Burun kanaması esnasında...

Ani burun kanamalarının kişiye özel nedenleri olabileceği gibi yaygın kanamaların nedenleri oldukça basittir. Genellikle alınan darbeler ve ortam ısısı gibi sebepler burun kanamasına neden olur. Havanın nemi ve sıcaklıktaki ani değişmeler hassas damarların çatlayıp kurumasına neden olur ve burnunuz kanayabilir. Ayrıca burnunuzu temizlemek için sertçe sümkürmek de bu damarların çatlayarak kanamasına neden olabilir. Küçük yaştaki çocukların burunlarını karıştırma alışkanlıklarının bir sonucu olarak da sıklıkla burun kanaması yaşanır. İlk anda yapacağınız basit müdahaleler ile sevimsiz burun kanamalarını kısa zamanda durdurabilirsiniz:
Mümkünse bir sandalyeye yaslanarak dik oturun. Başınızı geriye yaslamak, kan akışının boğazınıza inmesine neden olacağından kusmaya ve boğulmaya neden olabilir. Bu nedenle başınızı öne eğin.
Burnunuzun yumuşak etli kısmını baş ve orta parmağınız yardımıyla 10 dakika boyunca sıkın. Böylece burun damarlarını sıkıştırarak kanamayı durdurabilirsiniz. Bu basınç uygulama işlemini 10 dakika boyunca kesintisiz yapmanız çok önemli.
Burun kemerinize havluya sarılı bir buz torbası ya da temiz bir bezle sarılı dondurulmuş gıda poşetlerinden koyun.
Kanamayı durdurmak için burnunuza pamuk ya da kulak temizleme çubuklarından sokmaya çalışmayın. Bu tarz tamponlar kanamayı durdurmak yerine damarları daha fazla tahriş edebilir.
Kanamayı takip etmek için temiz bir mendil ya da nemli bir havlu tercih edin.
Burnunuzdaki kanama kan basıncınızı da düşürdüğü için uzanmak ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ancak dik pozisyonda oturmaya devam edin.
İlk 10 dakikalık basınç uygulamasından sonra kanama devam ediyorsa bir 10 dakika daha basınç uygulayın.
Kanamanın 20 dakika boyunca devam etmesi halinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.
Geçmiş olsun ilk şoku atlattınız. Kanamanın tekrarlanmaması için şu uyarılarımızı lütfen dikkate alın;
Burnunuzun kanayıp kanamadığını kontrol etmek için sürekli burnunuzu çekmeyin. Burun zarlarınızı tahriş ederek tekrar kanamanın başlamasına neden olabilirsiniz.
Kanama sonrası kalan kalıntılardan kurtulmak için sertçe sümkürmek hiç de iyi bir fikir değil! Burnunuzu karıştırmak da isteyebilirsiniz fakat parmak ve uzun tırnaklar hassasiyeti artmış damarların tekrar kanamasına neden olacaktır.
Uzun süre başınızı eğili tutarak iş yapmak, yerden ağır nesneleri kaldırmak gibi zorlayıcı hareketler burun kanamasını tekrar tetikleyebilir. 24 saat boyunca hareketlerinize dikkat etmek isteyebilirsiniz.
Gece sırt üstü yatmak yerine yan yatmaya çalışın. 24 saat boyunca sıcak içecekler ve alkol tüketiminden uzak durun.
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