HABER

"Herkesin çıkıp bizden hesap sorma hakkı var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2019 22:07 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki: - "Kültür, sanat ve spor projelerimizin hepsini yazdık. Bu bizim taahhüdümüz. Beş sene sonra herkesin çıkıp bizden hesap sorma hakkı var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, seçilmesi halinde birçok kültür, sanat ve spor projesini hayata geçirmeyi taahhüt ettiğini belirterek, Ankaralıların beş sene sonra bu vaatlere dair çıkıp kendisinden hesap sorabileceğini bildirdi.

Etimesgut ilçesinde düzenlenen "Doğu ve Güneydoğu Kanaat Önderleri Buluşması"nda konuşan Özhaseki, belediyeciliğin bilgi ve tecrübe işi olduğunu söyledi.

Özhaseki, "Bizim raylı sistemlerde neler yapabileceğimiz belli, yeşil alanları nerelere götüreceğimiz belli, millet bahçelerini nerelerde yapacağımıza kadar hesapladık. Gençlik projelerini, kadınlar için istihdam projelerini yazdık. Ticareti ve sanayiyi nasıl geliştiririz bunların hepsini yazdık. Kültür, sanat ve spor projelerimizin hepsini yazdık. Bu bizim taahhüdümüz. Beş sene sonra herkesin çıkıp bizden hesap sorma hakkı var." diye konuştu.

Rakiplerinin projesinin olmadığını ifade eden Özhaseki, diğer adayların proje yerine polemikle seçim sürecini götürdüklerini kaydetti.

Programa, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk ile MHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel katıldı.

Ünlü yıldız hakkında bomba iddia: O aslında öldü ve...Ünlü yıldız hakkında bomba iddia: O aslında öldü ve...
TBMM Başkanı Şentop: Batıda zehirli bir iklim varTBMM Başkanı Şentop: Batıda zehirli bir iklim var
Kılıçdaroğlu ve Akşener STK’larla buluştuKılıçdaroğlu ve Akşener STK’larla buluştu
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye B Etimesgut

En Çok Okunan Haberler

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Çukur'a bomba transfer! Usta oyuncu katıldı

Çukur'a bomba transfer! Usta oyuncu katıldı

Erdoğan ve Bahçeli'den ortak mitingde açıklamalar

Erdoğan ve Bahçeli'den ortak mitingde açıklamalar

Son durumu bu sözlerle açıkladı: Anketlere gelince...

Son durumu bu sözlerle açıkladı: Anketlere gelince...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Diğer Haberler
Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na HDP sözleri!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na HDP sözleri!

Yeni Zelanda katliamının görüntülerinin Erdoğan'ın mitinginde gösterilmesine sert tepki

Yeni Zelanda katliamının görüntülerinin Erdoğan'ın mitinginde gösterilmesine sert tepki

Ömer Çelik: Bir vahşet çağındayız artık

Ömer Çelik: Bir vahşet çağındayız artık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Parlamentosu'na tepki

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Fuat Oktay: Bütün dünyayı ayağa kalkmaya davet ediyoruz

Fuat Oktay: Bütün dünyayı ayağa kalkmaya davet ediyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.