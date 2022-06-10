Herkesin evinde bulunması gereken en iyi dijital tansiyon aleti çeşitleri

Tansiyon aleti, kan basıncını ölçemeye yarayan medikal bir cihazda denir. Manuel ve dijital olmak üzere iki temel biçime ayrılır. Kişinin tansiyonu manuel tansiyon aletiyle başkası tarafından ölçülür. Dijital tansiyon aleti, kişinin kendisinin tansiyonunu ölçmeye yarar. kolaylıkla ölçüm yapılır. En iyi tansiyon aleti size en kolay biçimde en doğru sonucu veren cihaza denir. En iyi dijital tansiyon aleti markası ise kullanıcıların beklentisine göre değişkenlik gösterir. Birçok marka tansiyonu ölçmekle yetinirken bazı markalar kalp hızını da ölçer. Bazıları önceki ölçümlerinizi kaydederek kişiselleşir ve size özel bir sağlık asistanı gibi çalışır.

Dijital tansiyon aleti ile ölçüm nasıl yapılır?

"Dijital tansiyon aleti nasıl çalışır?" diye düşünebilirsiniz. Öncelikle bir yere oturun ve mümkün olduğunca sabit kalın. Ölçüm yapacağınız kolunuzdaki takı, saat ve vücudunuzu sıkan giysileri çıkarın. Ölçüm sırasında mümkün olduğunca hareket etmeyin ve konuşmayın. Zeminle temas ederek düz şekilde oturun. Koldan ölçüm yapan tansiyon aletinin manşonunu dirseğinizin iki parmak üst kısmına yerleştirdikten sonra cihazı açın. Ölçüm bittiğinde bip sesiyle ekranda büyük tansiyon ve küçük tansiyon görülür. El bileğinden ölçüm yapan dijital tansiyon aletini cihazın ekranı avuç içinizin hizasına gelecek biçimde yerleştirin ve kolunuzu kalp hizanıza getirin ve düğmeye basın. "Dijital tansiyon aleti hangi koldan ölçülür?" diye soracak olursanız bu cihazlar, her iki kola da takılabilir. Her iki koldan da doğru sonuç aldığınızdan emin olduktan sonra dilediğiniz koldan ölçüm yapmaya devam edebilirsiniz.

1. Omron Comfort Dijital Tansiyon Aleti

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Tansiyon ölçümünden kolayca sonuç almanızı sağlayan akıllı manşona sahip Omron M6 Comfort Dijital Tansiyon Aleti'ni dirseğinizin üst kısmına yerleştirerek kullanabilirsiniz. Ürün, tansiyon ölçümü sırasında atriyal fibrilasyon gerçekleşme olasılığını tespit eder. Evde yapılan düzenli ölçümler sayesinde güvenli takip imkânı sunar. Cihazın bu özelliği, her şeyin kontrol altında olduğunu hissettirerek rahat etmenizi sağlar. Daha kesin tansiyon ölçümü sonucu için 30 saniye aralıklarla 3 ölçüm yapan ürün, size 3 ölçümün ortalamasını verir. Klinik olarak onay alan cihaz, gebeler ve diyabetik bireylerde kullanıma uygun.

2. Acura Türkçe Konuşan Koldan Tam Otomatik Tansiyon Aleti

Acura AC-9080K Türkçe Konuşan Koldan Tam Otomatik Tansiyon Aleti, tansiyon ölçüm süresini birkaç saniyeye düşürerek harcadığınız zamanı en aza indirir. Ürün, kolunuza doğru şekilde yerleşerek ölçüm sırasında kolunuzun sıkılmasına bağlı olabilen acıları önler. Ölçümlerinizi dijital ortamda saklar, böylece geçmişe dönük kayıtlarınızı kolayca takip etmenizi sağlar. 199 ölçüm hafızası olan cihaz, farklı kullanıcılar tarafından da kullanılabilir. Hamileler ve işitme engelli bireylerin kullanımına uygun olan dijital tansiyon aleti en iyi marka olma konusunda iddialı özelliklere sahip.

3. Plusmed Jumbo Otomatik Koldan Ölçer Dijital Tansiyon Aleti

Dirsek üzerinden ölçüm yapan Plusmed pM-K05 Jumbo Otomatik Koldan Ölçer Dijital Tansiyon Aleti'yle evinizde güvenle ölçüm yapabilirsiniz. Ürünün geniş LCD ekranı, ölçüm sonuçlarının okunmasında kolaylık sağlar. Cihaz, 2x120 kapasiteli ölçüm hafızasına sahip. Ürünün yüksek tansiyon risk sınıflandırması göstergesiyle ölçümlerinizde problem olup olmadığına karar verebilirsiniz. Düzensiz kalp atım göstergesi ise mevcut problemi hızla tespit etmenize yardımcı olur. Pilinin bitmesine yakın uyarı veren cihaz, birdenbire kapanmadan sürekli kullanım sağlar.

4. Lifetime+ Health Care Tam Otomatik Koldan Dijital Tansiyon Aleti

Dirsek üzerinden ölçüm yapan Lifetime+ Health Care WBP102 Tam Otomatik Koldan Dijital Tansiyon Aleti, geniş manşonuyla kola rahat yerleşir. 2x90 adet ölçüm kayıt hafızası bulunan ürün, otomatik kapanma özelliği sayesinde her kullanımdan sonra kendi kendine kapanır. Bu sayede pilden tasarruf etmenize yardımcı olur. Geçmişe dönük ölçümlerinizi gün, ay ve yıl olarak tam tarihle kayıt eder. Son 3 ölçümün ortalamasını alarak tansiyonunuzun ortalamasını verir. Böylece yüksek veya düşük tansiyon hastalığına yakalanma riskinizi takip etmenize imkân sağlar.

5. Beurer Dijital Tansiyon Aleti

Yüksek tansiyon ve kalp ritmi bozukluklarında sizi otomatik olarak uyaran ve renkli ışık sistemine sahip olan Beurer BM 57 Dijital Tansiyon Aleti, dirsek üzerinden ölçüm yapar. Ürünün aydınlatılmış büyük LCD ekranı, yazıların kolaylıkla okunmasını sağlar. Hassas şişirme teknolojisi, şişme sırasında kolun sıkışmasına bağlı gelişebilecek ağrılara engel olur. Cihaz, ölçümden sonra otomatik olarak kapanır ve böylece pil tasarrufu sağlar. Ürünün manşon uzunluğu 23 cm ile 43 cm arası olduğu için her bedene kolayca uyum sağlar. 2x60 adet hafızası olan cihazdaki kayıtlarınızı Bluetooth ile telefonunuza yollayabilir, Health Manager uygulamasıyla takip edebilirsiniz.

6. Oypa Life Bilekten Ölçer Tansiyon Aleti

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192 kayıtlık hafızası ve Türkçe konuşma özelliğiyle kolay kullanılan T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı Oypa Life Bilekten Ölçer Tansiyon Aleti, bilekten ölçüm yapar. Ürünün pili hariç 95 gram ağırlığa ve taşıma çantasına sahip olması taşıma kolaylığı sağlar. Ölçümle ilgili bir problem olduğunda cihazın ekranında E" şeklinde ibare belirir ve ölçümü tekrarlamanız gerekir. "Dijital tansiyon aleti nasıl kullanılır?" diye düşünenlere şöyle yanıt verelim: Tansiyonunuzu ölçmek için cihazı bileğinize yerleştirin, bileğinizi kalp seviyenize yükseltin ve düğmeye basın. İşte bu kadar!

7. Nimo Med Dijital Koldan Tansiyon Ölçer

Hızlı ölçüm yapabilme özelliğiyle dikkatleri üstüne çeken Nimo Med Dijital Koldan Tansiyon Ölçer B 22, 99 adet ölçüm hafızasına sahip. Cihaz, kullanımdan sonra 10 saniye boyunca kullanılmazsa otomatik olarak kapanır. Böylece pilden tasarruf etmenizi sağlar. Cihazın büyük LCD ekranı sayesinde sayıların okunması oldukça kolay olur. Tansiyon ölçmenin yanında aynı zamanda ateş ölçer özelliği de bulunan ürün, 1 saniyede uzaktan ateş ölçümü yapabilir. Ateş ölçüm sonucu yüksek ateş olduğunda ürün, sesli ve renkli ekran uyarısı verir. Vücut ve nesne sıcaklığı ölçüm modları bulunan cihaz, pilsiz olarak 93 gram ağırlığıyla taşıma kolaylığı sağlar.

8. F. Bosch Smart Otomatik Tansiyon Aleti

Dirsek üzerinden ölçüm yapan F. Bosch Smart Otomatik Tansiyon Aleti'nin risk gösterge paneli bulunur. Ürünün büyük ekranı, ölçüm sonuçlarının kolayca okunmasına imkân tanır. Cihaz, düzensiz kalp atışı algılayıcısı sayesinde herhangi bir düzensizlik durumunda uyarı verir. Ürünün 2x120 adetlik hafızası bulunur ve tarih göstergesi sayesinde tansiyonunuzu günün hangi saatinde ölçtüğünüzü rahatlıkla görmenizi sağlar. Geniş manşon ölçüsü, her bedene rahatlıkla uyar. Kaliteli dijital tansiyon aletleri arasında bulunan ürün, özellikleriyle beğenileri toplar.

9. Mesilife Koldan Tansiyon Ölçer

60 adet geçmiş kayıt hafızası olan Mesilife As-35a Koldan Tansiyon Ölçer, Dünya Sağlık Örgütü tansiyon sonuç sınıflandırmasına sahip. Ürün, nabzınızda düzensizlik olduğunda tespit eder ve bunu size bildirir. Geniş ekranı sayesinde ölçüm sonuçlarını görmede kolaylık sağlar. Pil bulunmayan yerlerde veya ürünün pili bittiğinde cihaz, Samsung marka android cep telefonu şarj kablosuyla rahatlıkla çalıştırılabilir. Buna rağmen kutu içinden ekstra şarj kablosu çıkmaz. Ürünün yanında gelen çanta sayesinde cihazı rahatlıkla taşıyabilirsiniz.

10. Medisana Kol Tipi Tansiyon Ölçme Cihazı

Dirsek üzerinden ölçüm yapan Medisana Kol Tipi Tansiyon Ölçme Cihazı, geniş manşonu sayesinde kola rahat şekilde yerleştirilir. Ürünün Türkçe seslendirme özelliği, görme problemi yaşayan kişiler için kullanım kolaylığı sağlar. Tansiyon ölçümü yapıldıktan sonra tansiyon ve nabız sonuçlarını sesli olarak bildirir. Cihaz, tek tuşla çalıştırılıp durdurulur. Alman üretimi olan ürün, hastanelerde de sıklıkla tercih edilen modeller arasında bulunur. Özellikle yaşlı kişiler için kullanım pratikliğine sahip olan cihaz, yaptığı doğru ölçümlerle güven verir.

11. Braun Dijital Koldan Tansiyon Ölçer

Sırada "En iyi dijital tansiyon aleti hangisi?" sorusuna yanıt olabilecek bir ürün var. Braun Bp 6200 Dijital Koldan Tansiyon Ölçer, otomatik olarak kapanma özelliğine sahip olup pil tasarrufu sağlar. 22 cm ile 42 cm manşon genişliğiyle her bedene kolayca uyar. Cihaz, pil seviyesi düşük lambasıyla birdenbire kapanmaz. Geriye dönük hafıza kayıt sistemiyle uzun vadeli kontrol yapabilirsiniz. Ürünün geniş LCD ekranı sayesinde ölçüm sonuçlarını rahatlıkla görebilirsiniz. Tek düğmeyle açılıp aynı düğmeyle kapatılması kullanım kolaylığı sunar.

12. Sinbo Dijital Bilek Tipi Tansiyon Aleti

El bileğinden ölçüm yapan Sinbo Sbp-4608 Dijital Bilek Tipi Tansiyon Aleti, otomatik olarak kapanma özelliğine sahip. Cihaz, düğmeye bastıktan sonra otomatik olarak şişer ve söner. Tansiyon ölçerken osilometri metodunu kullanır. Düzensiz kalp atışlarını fark eder ve bildirim yollar. Saat ve tarih işlevi sayesinde ölçümlerinizin hangi saatte yapıldığını görmenizi sağlar. Ürün, ölçüm işleminiz bittikten sonra otomatik olarak kapanır. 2x60 adet hafızaya sahip cihazdaki tansiyon kayıtlarınıza istediğiniz zaman bakabilirsiniz.

13. Comfort Plus Dm-basic Dijital Koldan Ölçme Aleti

Dirsek üzerinden ölçüm yapan Comfort Plus Dm-basic Dijital Koldan Ölçme Aleti, intellisense ölçüm sistemiyle çalışır. 74 adet ölçüm kaydı ve tarih özelliği sayesinde ölçüm zamanınızı net şekilde görebilirsiniz. Ritim bozukluğu tespit sistemi bulunan ürünün hareket sensörü özelliği, kolunuzun yanlış duruşu nedeniyle oluşan yanlış ölçümlerin önüne geçer. 22 cm ile 34 cm manşon genişliğine sahip cihaz, taşıma çantasıyla kolayca taşınır. Dijital tansiyon aleti arayışındaysanız bu ürüne şans verebilirsiniz.

14. PREMIER Dijital Koldan Tansiyon Ölçer

PREMIER Dijital Koldan Tansiyon Ölçer, 60 adetlik hafızaya sahip. Tansiyon sınıflandırma göstergesi bulunan cihaz, düzensiz kalp atışı saptadığında uyarı verir. Ürünü kolunuza yerleştikten sonra açma düğmesine basar basmaz cihaz, tansiyonunuzu ölçmeye başlar. Ürünün son üç ölçümün ortalamasını alma özelliği bulunur. Geniş ekranı sayesinde ölçüm sonuçları kolay şekilde okunur. Tek düğmeye basıp çalıştırılması ve kapatılması sayesinde ürünün kolay kullanımı vardır.