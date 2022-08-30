Herkesin gönlünde taht kurmuşlardı! Ordulu üçüz ninelerden bir acı haber daha

2014 yılında katıldıkları bir televizyon programıyla tanınan ve tavırlarıyla adeta herkesin gönlünde taht kuran Ordulu üçüz ninelerden, 2016 yılındaki ilk vefat haberinin ardından bir acı haber daha geldi. Sempatik tavırları ve birbirlerine bağlılıklarıyla tanınan 90 yaşındaki üçüz ninelerden Emriye Sarı, tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

KARDEŞİNİ YASA BOĞDU

Emriye Sarı'nın vefatı, kardeşi Hacer Sarı başta olmak üzere tanıyan herkesi yasa boğdu.

Üçüz ninelerden Hayriye Sarı ise 2016'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

EMİNE ERDOĞAN'DAN YARDIM SÖZÜ

Hayriye, Hacer ve Emriye Sarı, 2014'te bir televizyon programına konuk olmuş, program yetkililerini arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, üçüzlere yardım sözü vermişti.

Bunun ardından üçüz ninelerin evi, Ordu Valiliği ve Perşembe Kaymakamlığı tarafından yeniden yaptırılmıştı. (AA)



