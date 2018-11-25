Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Ülkemiz için yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatacağız ve bize inanan, inanmayan herkesin gönlünü kazanmak için samimiyetle hareket edeceğiz. Samimiyet bizim olmazsa olmazımızdır. Bursa'yı, ülkemizi daha iyi yerlere getirmek için canla başla hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün İstanbul'da yapılan toplantıda 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde Bursa'nın büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Aktaş, partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi için 5 aday adayının başvurduğunu, Osmangazi başta olmak üzere diğer ilçe belediyelerinde de göreve talip arkadaşların olduğunu söyledi.

Aday adayı olarak müracaat eden ve her ne kadar aday adayı müracaatı olmasa da dışarıdan isimleri zikredilen, bu işe yakıştırılan tüm arkadaşlara medeni cesaretleri için yürekten teşekkür eden Aktaş, "Hizmete talip olmak önemlidir, bu talebin sonunda aday gösterilmek onur vericidir. Ben biliyorum ki partimin, parti büyüklerimin ve gerçekten bu işin uzmanı, duayeni konumundaki Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın çok ciddi tecrübeleri var. Sahada anketler, araştırmalar yapıldı. Zaten mevcut belediye başkanı olmam hasebiyle de deyim yerindeyse biri bizi gözetliyor zaten. Nihayetinde yaptığımız çalışmalar değerlendirildi ve şahsımla alakalı bir karara varıldı." diye konuştu.