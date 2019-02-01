"Herkesin gönlünü kazanmaya çalışacağız"

Burada partililere hitap eden Kurtulmuş, AK Parti'nin seçim manifestosunu açıkladığını hatırlatarak, "İnsanların yollarını, köprülerini yaparsınız, şehirlerini abad edersiniz ama aslolan gönüller kazanmaktır. Gönüller kazanmazsanız, insanların gönlüne girmezseniz, insanların size sevgiyle saygıyla bağlanmasını, hürmet etmesini, sizi sevmesini sağlayamazsanız siyasette kalıcı olamazsınız. Dolayısıyla bizim bu dönemdeki temel sloganımız 'Tevazu, samimiyet, gayretle önce millet önce memleket' ve her işin başı insanların gönlüne girmek olduğu için 'Memleket işi gönül işi' diye başladık. Kampanyanın ikinci döneminde de 'Belediye işi gönül işi' diyerek yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti'ye oy vermeyenlerin de kapısını çalacaklarını belirterek, "Onların da gönlünü kazanacağız. Ne kadar güçlü olursanız olun, istediğiniz kadar iktidar partisi olun, seçim masa başında kazanılmaz, sahada kazanılır. Gayretle, samimiyetle bu mücadeleyi sürdüreceğiz, herkesin gönlünü, zihnini kazanmaya çalışacağız." dedi.

Kurtulmuş, AK Parti'nin yaptığı genel ve yerel hizmetleri seçmenlere anlatmalarını istediği partililere, şöyle seslendi:

"Bizim için oylarını almak ikinci safhadır. Bize oy vermeyen kardeşlerimizin de kapısını çalacağız, onların da gönlünü kazanacağız. İnşallah Türkiye yerel seçimlerle birlikte güçlü, büyük Türkiye istikametinde yürüyüşüne daha sağlam şekilde devam edecek. Ne kadar güçlü olursanız olun, istediğiniz kadar iktidar partisi olun, seçim masa başında kazanılmaz, sahada kazanılır. Gayretle, samimiyetle bu mücadeleyi sürdüreceğiz, herkesin gönlünü, zihnini kazanmaya çalışacağız."

- "AK Parti oyunları bozacak ferasete, güce, bilgiye ve beceriye sahip"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 1 Şubat 1979'da, 40 önce önemli bir gazeteci olan Abdi İpekçi'nin suikasta kurban gittiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bir kez daha kendisine rahmet diliyorum, Türk medyasının önemli, duayen isimlerinden birisiydi. Türkiye, 1980 öncesindeki dönemde maalesef uzun yıllar sağ ve sol çatışması adı altında 5 bine yakın vatan evladını gencecik yaşta toprağa verdi. Bu kavganın sebebi neydi? O zaman da biliyorduk ama şimdi çok daha net görüyoruz. O zaman dünyada büyük güçler arasında devam eden soğuk savaş vardı ve bu soğuk savaşın merkezlerinden biri de Anadolu topraklarıydı, Türkiye topraklarıydı. Türkiye toprakları üzerinde verilecek güç mücadelesini büyük ülkeler Amerika ve Rusya, o günkü dünyanın iki kutbu olarak doğrudan kendileri vermiyor, maalesef silahlı gruplar üzerinden sağ-sol çatışmalarıyla bu işi yapıyorlardı. Ne yazık ki Abdi İpekçi gibi Uğur Mumcu gibi çok sayıda gazeteci, fikir adamı, üniversite hocası, onlarca insan ve 5 binin üzerinde gencecik insan toprağa girdi. Bu, bir oyundu, senaryoydu. Bu senaryonun ne kadar büyük hazırlanmış bir senaryo olduğu şimdilerde çok daha net şekilde ortaya çıkıyor."