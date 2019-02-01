HABER

"Herkesin gönlünü kazanmaya çalışacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 14:35 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: - "Bize oy vermeyen kardeşlerimizin de kapısını çalacağız, onların da gönlünü kazanacağız. Ne kadar güçlü olursanız olun, istediğiniz kadar iktidar partisi olun, seçim masa başında kazanılmaz, sahada kazanılır. Gayretle, samimiyetle bu mücadeleyi sürdüreceğiz, herkesin gönlünü, zihnini kazanmaya çalışacağız" - "1 Şubat 1979'da Türkiye'de önemli bir gazeteci Abdi İpekçi bir suikasta kurban gitti. Bundan tam 40 sene önce. Türkiye toprakları üzerinde verilecek güç mücadelesini büyük ülkeler Amerika ve Rusya, o günkü dünyanın iki kutbu olarak doğrudan kendileri vermiyor, maalesef silahlı gruplar üzerinden sağ-sol çatışmalarıyla bu işi yapıyorlardı. Ne yazık ki Abdi İpekçi gibi Uğur Mumcu gibi çok sayıda gazeteci, fikir adamı, üniversite hocası, onlarca insan ve 5 binin üzerinde gencecik insan toprağa girdi. Bu, bir oyundu, senaryoydu" - "Sonra ne yazık ki Türkiye'nin başına terör örgütlerini bela ettiler. Türkiye 40 yıl da terör örgütleriyle uğraştı. Eğer Türkiye, terör örgütleriyle uğraşmasaydı, terör dolayısıyla kaybettiği 1,5 trilyon dolarlık kaynağını güçlü ve büyük Türkiye'nin kalkınması için harcayacaktı"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti'ye oy vermeyenlerin de kapısını çalacaklarını belirterek, "Onların da gönlünü kazanacağız. Ne kadar güçlü olursanız olun, istediğiniz kadar iktidar partisi olun, seçim masa başında kazanılmaz, sahada kazanılır. Gayretle, samimiyetle bu mücadeleyi sürdüreceğiz, herkesin gönlünü, zihnini kazanmaya çalışacağız." dedi.

Kurtulmuş, partisinin Beykoz İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın da yer aldı.

Burada partililere hitap eden Kurtulmuş, AK Parti'nin seçim manifestosunu açıkladığını hatırlatarak, "İnsanların yollarını, köprülerini yaparsınız, şehirlerini abad edersiniz ama aslolan gönüller kazanmaktır. Gönüller kazanmazsanız, insanların gönlüne girmezseniz, insanların size sevgiyle saygıyla bağlanmasını, hürmet etmesini, sizi sevmesini sağlayamazsanız siyasette kalıcı olamazsınız. Dolayısıyla bizim bu dönemdeki temel sloganımız 'Tevazu, samimiyet, gayretle önce millet önce memleket' ve her işin başı insanların gönlüne girmek olduğu için 'Memleket işi gönül işi' diye başladık. Kampanyanın ikinci döneminde de 'Belediye işi gönül işi' diyerek yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Kurtulmuş, AK Parti'nin yaptığı genel ve yerel hizmetleri seçmenlere anlatmalarını istediği partililere, şöyle seslendi:

"Bizim için oylarını almak ikinci safhadır. Bize oy vermeyen kardeşlerimizin de kapısını çalacağız, onların da gönlünü kazanacağız. İnşallah Türkiye yerel seçimlerle birlikte güçlü, büyük Türkiye istikametinde yürüyüşüne daha sağlam şekilde devam edecek. Ne kadar güçlü olursanız olun, istediğiniz kadar iktidar partisi olun, seçim masa başında kazanılmaz, sahada kazanılır. Gayretle, samimiyetle bu mücadeleyi sürdüreceğiz, herkesin gönlünü, zihnini kazanmaya çalışacağız."

- "AK Parti oyunları bozacak ferasete, güce, bilgiye ve beceriye sahip"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 1 Şubat 1979'da, 40 önce önemli bir gazeteci olan Abdi İpekçi'nin suikasta kurban gittiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bir kez daha kendisine rahmet diliyorum, Türk medyasının önemli, duayen isimlerinden birisiydi. Türkiye, 1980 öncesindeki dönemde maalesef uzun yıllar sağ ve sol çatışması adı altında 5 bine yakın vatan evladını gencecik yaşta toprağa verdi. Bu kavganın sebebi neydi? O zaman da biliyorduk ama şimdi çok daha net görüyoruz. O zaman dünyada büyük güçler arasında devam eden soğuk savaş vardı ve bu soğuk savaşın merkezlerinden biri de Anadolu topraklarıydı, Türkiye topraklarıydı. Türkiye toprakları üzerinde verilecek güç mücadelesini büyük ülkeler Amerika ve Rusya, o günkü dünyanın iki kutbu olarak doğrudan kendileri vermiyor, maalesef silahlı gruplar üzerinden sağ-sol çatışmalarıyla bu işi yapıyorlardı. Ne yazık ki Abdi İpekçi gibi Uğur Mumcu gibi çok sayıda gazeteci, fikir adamı, üniversite hocası, onlarca insan ve 5 binin üzerinde gencecik insan toprağa girdi. Bu, bir oyundu, senaryoydu. Bu senaryonun ne kadar büyük hazırlanmış bir senaryo olduğu şimdilerde çok daha net şekilde ortaya çıkıyor."

Kurtulmuş, daha sonra ne yazık ki Türkiye'nin başına terör örgütlerinin bela edildiğini dile getirdi. Ülkenin 40 yıl da terör örgütleriyle uğraştığını vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Eğer Türkiye, terör örgütleriyle uğraşmasaydı, terör dolayısıyla kaybettiği 1,5 trilyon dolarlık kaynağını güçlü ve büyük Türkiye'nin kalkınması için harcayacaktı. 1979-2019... Geldiğimiz noktada senaryo hiç değişmemiş, yine Orta Doğu'da bir güç satrancı kurulmuş. Bu sefer de vekalet savaşları diyerek, DEAŞ'ıyla, PYD'siyle, YPG'siyle, FETÖ'süyle, başka bir takım terör örgütleriyle Türkiye yine meşgul edilmeye çalışılıyor. Bu oyunu gören tek ülke Türkiye. Türkiye'nin de amiral gemisi, Recep Tayyip Erdoğan'ın kaptanı olduğu AK Parti'dir ve AK Parti inşallah bütün bu oynanan oyunları bozacak ferasete, güce, bilgiye ve beceriye sahiptir."

PARTNER İşte Instagram fenomeni! Yıllar önceki halini gören gözlerine inanamadı İşte Instagram fenomeni! Yıllar önceki halini gören gözlerine inanamadı
Boccia Milli Takımı'na sponsorluk desteğiBoccia Milli Takımı'na sponsorluk desteği
Bakan Yardımcısı Erdil: Vatandaş özgürce oyunu kullanmalıdırBakan Yardımcısı Erdil: Vatandaş özgürce oyunu kullanmalıdır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Beykoz

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metin Topuz hakkındaki iddianame kabul edildi

Olay yaratmıştı! 'Metin Topuz' iddianamesi kabul edildi

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

Yayaya çarptı, üzüntüden yere yığıldı

O anları görmeye dayanamadı! Bir anda yere yığıldı

FETÖ'cü 'maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

5 aylık hamileydi, tanınmaz hale geldi! Gerçek öldüğü sanılınca ortaya çıktı

5 aylık hamileydi, tanınmaz hale geldi!

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD açıklaması: Türkiye alternatifsiz değildir

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama: Türkiye alternatifsiz değildir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.