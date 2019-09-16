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Herkesin gözü önünde kadının cebinden telefonu aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 10:59 | Son Güncelleme

Mersin’de durakta otobüs bekleyen kadının cebinden cep telefonunu aldığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Herkesin gözü önünde kadının cebinden telefonu aldı

Mersin’de durakta otobüs bekleyen kadının cebinden cep telefonunu aldığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen şahsın rahat tavırları ise görenlere pes dedirtti. Emniyet çıkışı görüntülenmemek için kafasını hiç kaldırmayan zanlı, yankesicilik, hırsızlık gibi 9 farklı suça karıştığını kabul etti.
Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Zeytinli Bahçe Caddesi üzerinde durakta minibüs bekleyen Ö.P. isimli kadının cebinden cep telefonu ’yankesicilik’ yöntemiyle çalındı. Müştekinin şikayeti üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki tüm kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan inceleme neticesinde şahsın daha öncede benzer suçlardan suç kaydı bulunan E.A. (30) olduğu belirlendi. Şahsı yakalamak için belirlenen adreslere operasyonlar yapan ekipler, E.A.’yı 6 ay sonra yakaladı.
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışı görüntülenmemek için kafasını hiç kaldırmayan şahıs, gazetecilerin "Yankesicilik, hırsızlık gibi 9 farklı suça karışmışsınız doğru mu" sorusuna da "Doğru" cevabını verdi.

Güvenlik kameraları olayı saniye saniye görüntüledi
Öte yandan, yankesicinin kadının cebinden telefonu alma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Durakta bekleyen kadının arkasından gelen şahıs, herkesin gözü önünde telefonu alarak, gidiyor. Bu sırada bir vatandaş olayı fark eder gibi olduğundan şapkasını takarak olay yerine geri dönen şüpheli, vatandaşa bir şey söyledikten sonra tekrar olay yerinden ayrılıyor.

Herkesin gözü önünde kadının cebinden telefonu aldı

Herkesin gözü önünde kadının cebinden telefonu aldı

Herkesin gözü önünde kadının cebinden telefonu aldı

Herkesin gözü önünde kadının cebinden telefonu aldı

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