Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Bu bölgeye huzur, güven, mutluluk getireceğiz. Çocukların, annelerin yaşlı gözlerini istemiyoruz. Herkesin huzurlu şekilde vatan topraklarında yaşamasını istiyoruz." dedi.

Kurum, AK Parti İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, Suriye'nin kuzeyine huzur ve barış getirmek için Barış Pınarı Harekatı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başladığını hatırlattı.

Söz konusu bölgede, güvenli bölge oluşturmak istendiğini ifade eden Kurum, harekatın 1 milyon Suriyeli'nin vatan topraklarında güvenli şekilde yaşamalarına imkan sağlayacağını vurguladı.

Kurum, Türkiye'nin en zor zamanlarda bile bir ve beraber olmayı becerebilen bir millet olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu ülkede kahramanlar ve Mehmetler bitmez. O Mehmetlerin, Ahmetlerin çocukları da bitmeyecek. Çünkü biz en zor zamanda bir ve beraber olmayı bilen milletiz. Düşmana karşı tek duruş sergilemeyi bilen bir milletiz. En zor zamanlarda bunu hep yaptık, dünyaya gösterdik. Bundan sonraki süreçte göstermeye devam edeceğiz. Bu operasyondan da güçlü, kararlı şekilde çıkacağız. Bu bölgeye huzur, güven, mutluluk getireceğiz. Çocukların, annelerin yaşlı gözlerini istemiyoruz. Herkesin huzurlu şekilde vatan topraklarında yaşamasını istiyoruz."