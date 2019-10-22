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"Herkesin huzurlu şekilde vatan topraklarında yaşamasını istiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 21:23 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "(Barış Pınarı Harekatı) Bu bölgeye huzur, güven, mutluluk getireceğiz. Çocukların, annelerin yaşlı gözlerini istemiyoruz. Herkesin huzurlu şekilde vatan topraklarında yaşamasını istiyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Bu bölgeye huzur, güven, mutluluk getireceğiz. Çocukların, annelerin yaşlı gözlerini istemiyoruz. Herkesin huzurlu şekilde vatan topraklarında yaşamasını istiyoruz." dedi.

Kurum, AK Parti İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, Suriye'nin kuzeyine huzur ve barış getirmek için Barış Pınarı Harekatı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başladığını hatırlattı.

Söz konusu bölgede, güvenli bölge oluşturmak istendiğini ifade eden Kurum, harekatın 1 milyon Suriyeli'nin vatan topraklarında güvenli şekilde yaşamalarına imkan sağlayacağını vurguladı.

Kurum, Türkiye'nin en zor zamanlarda bile bir ve beraber olmayı becerebilen bir millet olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu ülkede kahramanlar ve Mehmetler bitmez. O Mehmetlerin, Ahmetlerin çocukları da bitmeyecek. Çünkü biz en zor zamanda bir ve beraber olmayı bilen milletiz. Düşmana karşı tek duruş sergilemeyi bilen bir milletiz. En zor zamanlarda bunu hep yaptık, dünyaya gösterdik. Bundan sonraki süreçte göstermeye devam edeceğiz. Bu operasyondan da güçlü, kararlı şekilde çıkacağız. Bu bölgeye huzur, güven, mutluluk getireceğiz. Çocukların, annelerin yaşlı gözlerini istemiyoruz. Herkesin huzurlu şekilde vatan topraklarında yaşamasını istiyoruz."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarda yerli silahları kullandığını belirten Kurum, "Biz orada kendi SİHA ve İHA'mız ile başarılı operasyon yapabiliyorsak eğer bu ülkenin bu seviyeye gelmiş olmasındandır. Artık savunma sanayinde dışarı bağımlı olmayışımızdandır. Tankımızı, topumuz üretiyor olmamızdandır. 18 yıldır arkamızda tüm Türkiye'nin olmasındandır." diye konuştu.

Bakan Kurum, Kahramanmaraş temasları kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü ziyaret etti. Daha sonra Kahramanmaraş Kalesi'nde incelemelerde bulunan Kurum, buradan kentte yapılması planlanan kentsel sönüşüm alanlarını inceledi.

Minyatür Kurtuluş Müzesi'ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi alan Kurum ve beraberindekiler, Kılavuz Mahallesi'nde yapılması planlanan millet bahçesini gezdi.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kahramanmaraş

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