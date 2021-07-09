Herkesin İhtiyacına Göre Tatil ETS’de!

Herkesin ihtiyacı olan tatil farklı… Tüm ailenin mutlu olacağı, sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz, eğlenceli, doğa ile iç içe, konforlu bir tatil olsun derken planlara pek çok kriter dahil oluyor. Peki, size kafanızı karıştıran tüm bu detayları tek bir linkten çözebileceğinizi söylesek?

İlk güzel haberimiz ile başlıyoruz! ETS’de Yaz Fırsatlı Oteller, cazip indirimlerle sizi bekliyor. Üstelik ETS’nin iptal sigortalı konaklamalarda geçerli koşulsuz iade imkanı ile tatilinizi gönlünüzce planlayabilirsiniz. Koşulsuz iade, iptal sigortalı konaklamalarda 72 saat kalaya kadar geçerli oluyor. Böylece içiniz rahat bir şekilde tatilinizi planlayabilirsiniz. Sizce de planların son dakikaya kadar değişebilir esneklikte olması insanın içini rahatlatmıyor mu?

Şimdi aradığınız tatili bulma yöntemlerine geçebiliriz!

Tatil planı yaparken evcil hayvan sahiplerinin en çok zorlandığı şey, minik dostları ile birlikte gidebilecekleri yerleri ve birlikte kalabilecekleri otelleri bulmak oluyor. Hiçbirimizin içi, onlar geride kaldığında rahat etmiyor. Evcil hayvan kabul eden otellerde kalmak ve sevdiğiniz tatil beldelerini keyifle keşfetmek isterseniz sizi buraya alalım!

Pandemiden dolayı daha izole bir konaklama atmosferi isteyenler olabilir. Bu sene tatilde çoğumuzun önceliğinde bu var. O zaman size önerimiz, villa tipi odası olan oteller olabilir. Kendinize ait kocaman bir ev, hem de otel konforunda… Kulağa şahane geliyor değil mi? Bir göz atmak isterseniz bu link sizin için.

Çocuklarla tatil planı yapmak, her zaman daha ayrıntılı düşünülmesi gereken bir konu. Bütün sene evlere tıkıldılar ve iyi bir rahatlamaya, enerjilerini atmaya ihtiyaç duyuyorlar. Çocuklarla gideceğiniz tatilleri planlarken bazı otellerin 2 çocuğa kadar konaklama ücreti almadığını bilmenizi isteriz. Harika değil mi? Belki ilgilinizi çeker… link

Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere… Bütün senenin yorgunluğu denize, güneşe, kuma aksın, sabahları uyandığımda penceremde uçsuz bucaksız maviliği göreyim, denizin sesi ile uykuya dalayım diyorsanız ETS sizin için denize sıfır olan otelleri de ayrıca sıralamış. Nereler ve hangi oteller bana uygun diye düşünüyorsanız buraya bakabilirsiniz.

Biz birkaç seçeneğe değindik ama siz ETS’de çok daha fazlasını bulabilirsiniz. Balayı Otelleri, Aquaparkı Olan Oteller, Bebek Dostu Oteller gibi daha nice seçenek sizleri bekliyor.

Siz sadece bavulunuzu hazırlayıp keyifli günler geçirmeye odaklanın, gerisi ETS ile çok kolay. Şimdiden iyi tatiller dileriz!

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