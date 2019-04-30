"Herkesin Kazanacağı Formül: Kadın İstihdamını Arttırmak" çalıştayı

Bunun küresel bir sorun olduğunu anlatan Uslu, ''Bu hem demokrasi hem de ekonomi sorunu. İkisi birbiriyle son derece iç içe geçmiş durumda. 2000'li yıllardan bu yana Türkiye'de ciddi gayret sarf edildiğini gerek yasal düzenlemelerde gerekse eğitim, sağlık, istihdam gibi çoklu konularda faaliyetlerin kamu otoritelerinden yerel yönetimlere, yerel yönetimlerden sivil toplum kuruluşlarına olmak üzere çoklu bir bakış acısıyla ve çeşitli unsurlar aracılığıyla gerçekleştirildiğini görüyoruz.'' diye konuştu.

Uslu, yapılan çalışmaların ürettiği ilerlemenin takdire şayan olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

''Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından kısmen artan bir trend var. Biz bugün iş dünyamızın karar vericileriyle bu artışı hızlandırmanın yöntemlerini, yani ihtiyaçları ve ihtiyaçlara yeni çözümler sunmanın yollarını arayacağız. Dünya değişiyor ve dünya değişirken sürekli farklılıkların, farklı ihtiyaçların dolayısıyla 'Dün dünde kaldı cancağızım artık yeni şeyler söylemek lazım'. Her konuda olduğu gibi bu konuda da yeni şeylerin söylenmesinin gerektiği gök kubbe altında yeni ihtiyaçlara, yeni seslere, yeni nefeslere ihtiyaç olduğunu gördüğümüz bir dönemdeyiz. Örneğin kendi kariyer alanımdan hareketle ifade edecek olursam üniversitelerde ve akademideki kadın oranının yüksekliğine atıf gibi belli sektörlerde istihdamın yüksek olduğunu ortaya koymak değildir artık mesele. Asıl olan eşitliği ülke geneline, adaleti her alana yaymaktır.

Tekil alanlardaki başarı hikayelerine değil, bizim daha genel, daha derinlikli bir başarı hikayesine ihtiyacımız var Türkiye olarak. Kadınların toplumsal konumlanışı biliyoruz ki sadece cinsiyetler arası adalet meselesi değildir, aynı zamanda bir ülkenin ne kadar rekabetçi olabileceğidir. İnsan kaynaklarının yarısını etkin değerlendirip bugünün ve yarının dünyasında ne kadar var olup ne kadar var olamayacağımız konusudur. Kadının bir toplumda özellikle istihdamda yer alışı, o ülkenin ekonomisinin hangi düzeyde ilerleyebileceğinin en açık göstergesidir.''