Herkesin kendi barosu mu olacak? Barolar bölgelere mi bölünecek?

**Herkesin kendi barosu mu olacak? İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu’nun Kartal’dan Ankara’ya başlattığı yürüyüş vatandaşlar arasında merak konusu oldu. Barolar birliğinin başkanı seçimleri nasıl olacak, yeni düzenleme baroları bölecek mi, İstanbul Barosu’nu neden yürüyüş yapıyor sorularının cevabını merak eden vatandaşlar konuyu öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Peki Barolar için istenen yeni düzenleme nedir? İşte detaylar... İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu Ankara'ya yürüyüşe başladı. 'Biz bu ülkenin 80 barosu olarak çok zor bir araya gelebiliyoruz' diyen Durakoğlu, dün baroların aynı saatte yaptıkları açıklama ile eylemlilik sürecini başlattıklarını belirterek, 'Bugün de bu sürecin ilk parçası olan yürüyüşe geçiyoruz. Türkiye'nin dört yanında bugün, bu saatte baro başkanları Ankara'ya doğru yürüyorlar.' diye konuştu. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu’nu kimler destekliyor? İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, yürüyüş için Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na geldi. Durakoğlu'na destek için İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatlar ile CHP i İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da adliyeye geldi. Yürüyüşe, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Eczacılar Odası, İstanbul Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu'ndan oluşan İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu da destek veriyor.

Yürüyüş öncesi adliyenin önünde basın açıklaması yapan Durakoğlu, "Türkiye'de ilk kez 80 baronun tavır koymak suretiyle bu değişikliklere karşı olduklarını, mesleğimizin çok ciddi ve çok başka sorunlarımızın olduğu, dolayısı ile teklifin geri çekilmesi gerektiğini, teklif geri çekildikten sonra müzakere edebileceğimizi, o başka konular da dahil olmak üzere hepsini kapsayabilecek bir avukatlık yasa tasarısı hazırlanabilirse bu konuya katkı da verebileceğimizi, bu anlamda bir an evvel teklifin geri çekilmesini, teklif çekilirse bu katkıyı vereceğimizi, aksi taktirde eylemlilik sürecine başlayacağımızı ilan etmiştik" dedi. “Baro bakanları Ankara’ya doğru yürüyor”



"Biz bu ülkenin 80 barosu olarak çok zor bir araya gelebiliyoruz" diyen Durakoğlu, dün baroların aynı saatte yaptıkları açıklama ile eylemlilik sürecini başlattıklarını belirterek, "Bugün de bu sürecin ilk parçası olan yürüyüşe geçiyoruz. Türkiye'nin dört yanında bugün, bu saatte baro başkanları Ankara'ya doğru yürüyorlar. Yürümeye devam edecekler ve bu eylemliliği ilan ettiğimiz çerçeve içerisinde de her gün biraz daha arttırarak devam edeceğiz."

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu tek başına yürüyecek!



'Durakoğlu daha sonra adliyenin önünden yürüyüş başlattı. Durakoğlu, kısa bir süre sonra, "Yolun bundan sonrasını tek başıma yürüyeceğim. Bugün Çayırovaya kadar planlıyorum. Beni uğurlamaya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum" diyerek, kendisine eşlik edenlerden ayrıldı. Durakoğlu'nun Çayırova'dan sonra Ankara'ya araçla gitmeyi planladığı öğrenildi. AK Parti barolar birliği ile nasıl bir düzenleme istiyor?



Yeni barolar birliği düzenlemesinin detayları nedir? AK Parti barolar birliği ile nasıl bir düzenleme istiyor? Yeni barolar birliği düzenlemesi ile ne amaçlanıyor? İşte detaylar... AK Parti, baroların yönetimlerini değiştirme sonucu da doğuracak iki ayaklı formül üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda hem baro, hem de Türkiye Barolar Birliği (TBB) seçim sisteminde değişiklik düşünülüyor. Barolar birliği seçimlerinde değişiklik amaçlanıyor!



Mevcut sistemde, baroların blok liste ile seçime gittiğini, bu durumun temsilde adaletini sağlamadığını savunan AKP, baro seçimlerinde "nisbi temsil"e olanak düzenleyecek bir değişiklik yapılması seçeneği üzerinde duruyor.