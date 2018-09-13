Herkesin konuştuğu o geneleve polis baskını!

Polisin genelevi kapatmasının nedeni ise hijyen eksikliği.

Her kullanımdan sonra seks bebeklerinin gerektiği gibi temizlenmediğini söyleyen polis yetkilileri genelevi kapatmaya karar verdi.

GENELEV BÜYÜK İLGİ GÖRMÜŞTÜ!

Genelevde 7 farklı seks bebeği hizmet veriyor. Ücretler ise saat başı 78 euro ila 100 euro arasında değişiyor.

PENİS BOYU DEĞİŞEBİLİYOR

Genelevde hizmet veren bebeklerden yalnızca biri erkek. Yetkililer bu erkek bebeğin penisinin de isteğe bağlı olarak değiştirilebildiğini söylüyor.

Erkek bebeğin adı Alexander. Alexander'ın penis boyu 13 santimetreden 18 santimetreye kadar değişebiliyor.

Kadın ve erkeklerin adeta akın ettiği genelevde seks hizmeti özel odalarda veriliyor. Odalarda çift kişilik bir yatak, bir banyo ve porno izlemek için bir televizyon bulunuyor. Konuklar seçtikleri bebeğin ne giyeceğine de kendileri karar veriyor.

GRUP VEYA EŞLİ SEÇENEKLER VAR

Rezervasyonlar eşli veya grup halinde yapılabiliyor. Ve bir bebek en fazla iki saat kiralanabiliyor.



