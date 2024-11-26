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Herkesin konuştuğu o telefon: iPhone 16 günün fırsat ürünü oldu
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Herkesin konuştuğu o telefon: iPhone 16 günün fırsat ürünü oldu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
26.11.2024 11:58
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Yeni bir akıllı telefona mı ihtiyacınız var? O zaman iPhone 16, gelişmiş kamera özellikleri, güçlü A18 çip ve uzun pil ömrüyle sizi bekliyor. Kusursuz fotoğraflar çekmekten oyun oynamaya kadar her şeyi daha keyifli hale getiren iPhone 16, şimdi Gülümseten Kasım fırsatlarıyla daha da cazip! Ürün 59999 TL ile satışta! Üstelik dayanıklı tasarımıyla uzun yıllar size eşlik edecek! İşte detaylar...

Akıllı telefon deneyimini yeniden tanımlayan iPhone 16, şimdi daha da güçlendi! Üstelik şu anda Amazon'da günün fırsat ürünü! Dayanıklı tasarımı ve şık tasarımı, uzun pil ömrü ve yenilikçi özellikleriyle iPhone 16, hayatınızı kolaylaştıracak ve keyiflendirecek. Bu fırsatı kaçırmayın!

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Apple iPhone 16 (128 GB) Beyaz

Apple iPhone 16 (128 GB) Beyaz,

Apple iPhone 16 (128 GB) Beyaz, teknoloji ve tasarımın kusursuz bir birleşimiyle karşınızda! 48 MP Fusion kamera ve otomatik netleme özelliğine sahip Ultra Geniş kamera, detaylarla dolu büyüleyici fotoğraflar ve videolar çekmenizi sağlarken, Telefoto lensle 2 kat optik zoom avantajı sunuyor. Yeni nesil A18 çipiyle güçlendirilmiş cihaz, konsol seviyesinde oyun deneyiminden gelişmiş fotoğrafçılık özelliklerine kadar üstün performansı garantiliyor. 22 saate kadar video oynatma sunan uzun pil ömrü ve USB-C desteği sayesinde gün boyu kesintisiz kullanım mümkün. 6.1 inç Super Retina XDR ekranı ve Ceramic Shield ön yüzeyi, dayanıklılığı ve estetiği bir araya getiriyor. Yenilikçi Eylem Düğmesi ile kişiselleştirilmiş hızlı erişim sağlayan iPhone 16, modern hayatın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı.

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Bu içerik 26 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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