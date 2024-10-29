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Herkesin merak ettiği o detay ortaya çıktı: ‘Erdoğan, Bahçeli’yi arayıp tebrik etmiş!’

29.10.2024 08:08
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MHP lideri Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın 'TBMM'de DEM Parti kürsüsünden konuşma yapsın' çıkışı sonrasında herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavrını merak ediyordu. Erdoğan’ın “Öcalan örgütün lağvedildiğini haykırsın” çıkışı sonrasında Bahçeli’yi arayarak tebrik ettiği belirtildi. AK Parti'den de son yapılan açıklamalarda bu konuda Bahçeli’nin çıkışına verilen destek olarak nitelendirildi. İşte detaylar…

Herkesin merak ettiği o detay ortaya çıktı: ‘Erdoğan, Bahçeli’yi arayıp tebrik etmiş!’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Öcalan’ın PKK’yı lağvetmesi durumunda ‘Umut Hakkının’ gündeme gelebileceğini söylemesinden sonra, birkaç gündür AK Parti’den bu konuda daha net açıklamalar gelmeye başladı.

AK PARTİ’DEN BAHÇELİ’YE TAM DESTEK

AK Parti içinde büyük oranda, Bahçeli’nin çıkışına yönelik ‘tam destek’ var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci de “Sayın Bahçeli’nin o açıklamalarının, sonuna kadar arkasındayız. O açıklama millet için, vatan için, ülke için yapılan bir duyurudur” sözleri ile partisinin tutumunu açıklayan ilk isimlerden biri olmuştu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Bahçeli’yi konuşmasından dolayı tebrik ettiği belirtiliyor. Ancak Bahçeli’nin konuşmasından daha önceden bilgisi olup olmadığı konusunda parti içinde farklı görüşler bulunuyor.

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AK Parti’de büyük çoğunluk, Bahçeli ile Erdoğan’ın ‘terörsüz Türkiye’ konusunda atılacak adımları istişare ettiğini, son açıklamaların da bu çerçevede yapıldığını düşünüyor.

‘MHP İZİN VERMEZ AK PARTİ ADIM ATAMAZ’ DENİYORDU

Türkiye gazetesinin haberine göre; AK Parti kaynakları, Cumhur İttifakı içinde ‘terörsüz Türkiye’ için tam bir mutabakat olduğunu ifade ederek, “Bugüne kadar ne zaman bu konularda bir tartışma olsa, ‘MHP izin vermez, AK Parti adım atamaz’ şeklinde kamuoyunda değerlendirmeler yapılıyordu. O sebeple bu çıkışın Sayın Bahçeli tarafından yapılmış olması, bizim açımızdan çok kıymetli. Hiç konuşmayanlar bile artık bu mesele hakkında konuşmaya başladı.

‘ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ORTAYA ÇIKAR’

Bu süreç; Orta Doğu’daki gelişmelerle doğrudan ilişkilidir. Çevremizde bu kadar şey yaşanırken, hiçbir şey olmamış gibi bekleyemeyiz. Önümüzdeki günlerde, DEM Parti, İmralı, Kandil ve diğer unsurların pozisyonu tam olarak ortaya çıkar. ABD veya İsrail ile yol yürümeye devam edecekler mi görülecek. Türkiye, burada ‘siyonist plana Kürtleri kurban etmem’ diyor ve Kürt vatandaşlarımızı sömürenlere de bir fırsat veriyor” görüşünü dile getirdi.

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‘İŞİN ÖZÜ TERÖRSÜZ TÜRKİYE’YE ULAŞMAKTIR’

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da Bahçeli’nin açıklamalarını değerlendirirken, “İşin özü terörsüz ve şiddetsiz bir Türkiye’ye ulaşmaktır. Bunun da imkân dâhilinde olduğu görülüyor. Bu imkân; Devletin terörü tasfiyeye ilişkin sürecine katkı yapması gereken ve bunun için terör vesayetinden kurtulmak zorunda olan siyasi sorumlular tarafından doğru kullanılırsa, infaz hukukuna ilişkin konular elbette konuşulabilir” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan Abdullah Öcalan
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