HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Herkesin merak ettiği soruyu cevapladı: Maymun çiçeği virüsü öldürüyor mu? Dünyayı panikleten Maymun çiçeği virüsünün belirtileri...

Herkesin merak ettiği soruyu cevapladı: Maymun çiçeği virüsü öldürüyor mu? Dünyayı panikleten Maymun çiçeği virüsünün belirtileri...

24.05.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, son günlerde dünyayı sarsan maymun çiçeği virüsü (Monkeypox) hakkında Mynet’e özel açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Levent Yamanel, maymun çiçeği virüsünün 1-2 haftalık kuluçka süresi olduğunu bu sürede belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye’de görülmeyen maymun çiçeği hastalığına karşı maske ve mesafenin önemli olduğunu vurguladı.

Herkesin merak ettiği soruyu cevapladı: Maymun çiçeği virüsü öldürüyor mu? Dünyayı panikleten Maymun çiçeği virüsünün belirtileri...

Yasemin Artunç / Mynet Özel - Dünyayı kasıp kavuran maymun çiçeği virüsüyle ilgili tedirgin edici bekleyiş sürüyor. Hayvanlardan insanlara geçen bir virüs olan maymun çiçeği virüsü (monkeypox), kemirgenlerden insanlara ve maymunlara geçtiği düşünülmektedir.

Çiçek virüsü ile aynı aileden olmakla birlikte bu virüsün oluşturduğu hastalıktan daha az ölümcüldür. Virüs hayvandan insana hayvanların vücut sıvılarıyla temas ve ısırılma yoluyla bulaşmaktadır.

İnsandan insana geçişi ise yüz yüze solunumsal damlacıklar yoluyla, enfekte cilt lezyonlarıyla yakın temasla, enfekte vücut sıvılarıyla temas yoluyla ve cinsel yolla olmaktadır.

Maymu-cicegi-virusu-Monkeypox-temaslilarinin-21-gun-boyunca-tecrit-edilmeleri-oneriliyor

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ (MONKEYPOX)

Mynet’e özel açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Levent Yamanel şu şekilde konuştu:

"Hastalığın kuluçka süresi yaklaşık 1-2 haftadır. Bu sürenin sonunda ateş, titreme, lenf bezlerinde şişme, halsizlik, baş ve kas ağrısı ile hastalık için tipik deri lezyonları gibi belirtiler ortaya çıkar. Bu cilt lezyonları 0,5-1 cm boyutlarında özellikle yüzde, bacaklar ve kollarda, ağızda ve genital bölgede görülmektedir. Ciltten kabarık bu lezyonlar daha sonra akıntılı hale gelmektedir. Genellikle 2 ila 4 hafta içinde düzelen bir klinikle seyreden maymun çiçeği hastalığı %3-6 oranında ölümcül seyredebilmektedir. Özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde gelişen ikincil enfeksiyonlar, zatürre (pnömoni) tablosu, sepsis, beyin iltihabı (ensefalit) gibi komplikasyonlar ölüme yol açabilmektedir. Bu virüse karşı korunmak yine bizim alacağımız önlemlerle mümkündür.

skynews-monkeypox-spots_5780435

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNDEN KORUNMA YOLLARI

Sosyal mesafeye uymak, gerekirse maske takmak, hastayla yakın temastan kaçınmak büyük ölçüde koruyucudur. Çiçek aşısıyla bağışıklanan bireyler bu hastalığa karşı büyük ölçüde dirençlidirler. ABD, Kanada, Avustralya ve birçok Avrupa ülkesinde görülen maymun çiçeği hastalığı ülkemizde tespit edilmemiştir. Ülkemizde hiç görülmemesi ümidiyle hepinize sağlıklı günler diler, saygılarımı sunarım."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türü önemli değil! Maymun çiçeği virüsüyle cinsel ilişki...Türü önemli değil! Maymun çiçeği virüsüyle cinsel ilişki...
Kalem fırlatıp bardak kırmıştı! Yayını böyle açtıKalem fırlatıp bardak kırmıştı! Yayını böyle açtı
Düğünde geline 2,5 kilo altın, damada 2 milyon 200 bin TL takıldıDüğünde geline 2,5 kilo altın, damada 2 milyon 200 bin TL takıldı
Anahtar Kelimeler:
bilim kurulu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay sözler! Canlı yayın buz kesti

Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay sözler! Canlı yayın buz kesti

Beyazıt'taki çatışmanın nedeni tükürükmüş!

Beyazıt'taki çatışmanın nedeni tükürükmüş!

Ankara Adliyesi’nde akılalmaz vurgun!

Ankara Adliyesi’nde akılalmaz vurgun!

Ezeli rakibe gitti! Halil Dervişoğlu'na formayı bile giydirdiler...

Ezeli rakibe gitti! Halil Dervişoğlu'na formayı bile giydirdiler...

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılar

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılar

Canlı yayında sinirlendiği anlar gündem olmuştu! Kalem fırlatıp bardak kıran Selçuk Tepeli ilk yayınını bakın nasıl açtı

Canlı yayında sinirlendiği anlar gündem olmuştu! Kalem fırlatıp bardak kıran Selçuk Tepeli ilk yayınını bakın nasıl açtı

İlginizi Çekebilir

Hasta olmak istemiyorsanız ağzınıza bile sürmeyin

Hasta olmak istemiyorsanız ağzınıza bile sürmeyin

'Hiçbir bitkide yok' diye vurguladı! Etkisini anında gösteriyor

'Hiçbir bitkide yok' diye vurguladı! Etkisini anında gösteriyor

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Gördüğünüz yerde toplayın! Kaynatıp suyunu içtiğinizde...

Gördüğünüz yerde toplayın! Kaynatıp suyunu içtiğinizde...

Çığlık sesi duyunca çırılçıplak yardıma koştu

Çığlık sesi duyunca çırılçıplak yardıma koştu

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.