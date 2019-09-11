AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Annenin feryadının etnik, siyasi ve dini tarafı olmaz. Anne annedir. Annenin Türk'ü, Kürt'ü, Ermeni'si, Fransız'ı, İngiliz'i olmaz. Annenin Alevi'si, Sünni'si olmaz. Bir anne feryat ettiği zaman herkesin o feryadı duyması gerekir. Çünkü ana yüreği hiçbir şeye benzemez." dedi. Ünal, Kahramanmaraş'ta AK Parti Pazarcık İlçe Başkanlığınca düzenlen toplantıda muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlar sayesinde her bir mahallenin sıkıntılarına, dertlerine, sorunlarına ve ihtiyaçlarına ulaştıklarını dile getiren Ünal, o yüzden muhtarların kendileriyle oluşturduğu iş birliğinin mahallelerin yaşanabilir hale gelmesi açısından çok önemli olduğuna dikkati çekti. Ünal, 17 yıldan beri tek bir gayeleri olduğunu belirterek, "Çocuklarımıza yaşanabilir bir ülke bırakmak, başları dik, alınları ak, dünyada bu toprağa, bu coğrafyaya, bu ülkeye ait olmanın gururunu taşıyan çocukların yaşadığı bir ülke bırakmak, başka bir derdimiz bizim söz konusu değil." diye konuştu.

Ülkeye yapılan saldırıların bu ülkenin çocuklarının geleceğine, hepimize yapılmış olduğunu vurgulayan Ünal, burada CHP'li, AK Parti'li, MHP'li diye ayırt etmemek gerektiğini, çocukların hepimizin çocukları, bu ülkenin de hepimizin ülkesi olduğunu söyledi. Geçmişte Güneydoğu'da yaşananlara dikkati çeken Ünal, şöyle devam etti: "Gezi olaylarını yaşadık. 17-27 Aralık'ı yaşadık. 6-7-8 Ekim olaylarını yaşadık. Bu ülkede şehirlerin sokaklarına çukur kazdılar. El yapımı patlayıcılar yerleştirdiler ama hamdolsun devletimiz güçlü, bunların hepsini temizledi mi? Bugün hamdolsun Diyarbakır'da, Hakkari'de, Tunceli'de, Şırnak'ta her yer pırıl pırıl. Hakkari'de ve Tunceli'de gece geç saatlere kadar caddeler yollar pırıl pırıl. Çocuklarımız güven içerisinde caddelerde gezebiliyorlar. O yüzden Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin diyoruz. Allah bu ülke düşmanlarına da fırsat vermesin." - "Sanatçılarımız nerede" Ünal, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: