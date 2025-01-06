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  4. Herkesin vazgeçilmezi ama artık adetle satılıyor! Fiyatını duyan yolunu değiştiriyor

Herkesin vazgeçilmezi ama artık adetle satılıyor! Fiyatını duyan yolunu değiştiriyor

06.01.2025 11:13
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Antalya'da olumsuz hava koşulları çileği fena vurdu. Tezgahlarda neredeyse çilek bulmak imkansız hale geldi. Bu yüzden manavlardaki çilek fiyatları da adeta altınla yarışır duruma geldi. Artık çilekler adetla satılıyor. Fiyat artışı nedeniyle 35 ila 40 gram ağırlığında çilek adet olarak tanesi 15 liradan alıcı buluyor. Kilo fiyatı ise 400 lira civarlarında satılıyor.

Herkesin vazgeçilmezi ama artık adetle satılıyor! Fiyatını duyan yolunu değiştiriyor

Kentte geçen ay olumsuz hava koşullarından dolayı tarım alanlarının zarar görmesi, çilek üretiminin azalmasına neden oldu. Seraların fırtına ve su baskınından zarar görmesiyle çileğin fiyatı arttı. Pazar tezgahlarında nadir rastlanan çilek, bazı manavlarda kilosu 400 liraya satılıyor. Fiyat artışı nedeniyle 35 ila 40 gram ağırlığında çilek adet olarak tanesi 15 liradan alıcı buluyor.

"ESKİDEN 10 KASA SATIYORDUK, ŞİMDİ 1 KASA SATABİLİYORUZ"

Konyaaltı ilçesinde manav işleten Osman Bayık, çileğin Antalya'da örtü altı tarımda 12 ay yetiştirilebildiğini anlattı. Her mevsim tüketilen çileğe müşteri ilgisinin her zaman yoğun olduğunu belirten Bayık, “Soğuk ve yağmurlu hava nedeniyle çilek üretimi azaldı. Tarım alanları zarar görünce çileğin fiyatı arttı. 2 hafta önce çilek temin etmekte zorluk çektik. Fiyatı 2 katına kadar yükselmişti. Üretimin azlığı nedeniyle anlaştığımız üreticilerden temin etmeye çalışıyoruz. Çileğin kilosu 400 lira oldu. İlerleyen günlerde yarıya düşmesini bekliyoruz. Çileğe her zaman ilgi var. Müşterilerimizin talebine göre kilo veya adet olarak satıyoruz. Eskiden günde 10 kasa çilek satıyorduk şimdi 1 kasa satabiliyoruz" dedi.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
çilek antalya
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