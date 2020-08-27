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Herkesin yapmaktan çekindiği gaz çıkarmanın aslında çok büyük faydaları var

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.08.2020 11:21 | Son Güncelleme

Utanarak yapılan eylemlerin başında gelen gaz çıkarmak yani osurmak, aslında sağlığımız için çok faydalı. Sesi ve kokusu duyulmasın diye büyük çaba sarf ettiğimiz gaz çıkartmakla ilgili daha önce duymadığınız bilgileri öğrenince çok şaşıracaksınız.

Herkesin yapmaktan çekindiği gaz çıkarmanın aslında çok büyük faydaları var

Sanki hiç yapılmıyormuş gibi konusunu açmaktan bile utanılan konuların başında gaz çıkarmak geliyor. Gaz çıkarmak veya osurmak aslında bedenin doğal bir işlevidir. Sesi, kokusu, başkaları tarafından hissedildiğinde yaşattığı utanç duygusu bir tarafa aslında çok sağlıklı bir eylemdir. Sindirim sisteminin rutin parçası olan gaz çıkarmak kimseye özel bir durum değildir.

KOKUSU FAYDALIDIR

İnanması güç olsa da osuruk koklamak, aslında sağlıklı olabilir. Yapılan araştırmalara göre osuruk gazında az miktarda ürettiğimiz bir bileşik olan hidrojen sülfürün aslında bizi daha sonraki hastalıklardan koruyabileceğini gösteriyor. Bu gaz, genellikle sindirim gazı içinde bulunan “çürümüş yumurta” kokusu veren toksik bir maddedir. Ancak küçük dozları hücre hasarlarının oluşmasına engel olabilir, inmeleri ve kalp krizlerini önleyebilir.

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ŞİŞKİNLİĞİ AZALTIR

Yemek yemeyi biraz abarttığımızda başımıza gelen şişkinlik halinin en büyük nedeni içimizde biriken gazdır. Şişkinliğin bir sebebi de hücrelerinizin su tutmasıdır. Bu şişkinlik ve rahatsızlık hissi mutlaka kurtulmanız gereken bir durumdur. Bunun için bırakın gazları, şişkinlik ve rahatsızlığınız anında azalacaktır.

BAĞIRSAK SAĞLIĞI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Bebeği olan ebeveynler bebeklerde gaz sancısının nasıl bir durum olduğunu yakından bilir. Bebeklerin gaz sancısı çekmemesi için herkes el birliği içinde çalışır. Aslında büyüyünce de bir şey değişmiyor. Bu sözleri ciddiye almalıyız. Uzmanlara göre utanç verici durumlardan kaçınmak için ara sıra tutmamız sorun yaratmaz iken eğer sindirim sorunlarınız varsa, gaz tutmanız bağırsaklarınızda tıbbi rahatsızlıklara neden olabilir.

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ASLINDA ERKEN UYARI SİSTEMİDİR

Kaçamayacağınız bedensel işlevlerden biri olan osurmak, gelecekte yaşayabileceğiniz sağlık sorunları için sizi erkenden uyarabilir. Aşırı kokular, artan gaz sayısı ve garip gaz sancıları laktoz intoleransı gibi hafif ve kolon kanseri gibi aşırı hastalıklar için size bir uyarı işareti olabilir.

DİYET YAPANLARIN EN BÜYÜK YARDIMCISI

Hepimizin sağlıklı kalabilmesi için dengeli bir diyet yapması gerekir ve osurukların, bağırsağının hangi gıdalara ihtiyacı olduğunu anlamana yardımcı olabilir. Farklı gıdalar farklı gazlar üretir, size diyetinizden nelerin eksik olduğu veya fazla olduğu konularında ipuçları verebilir. Örneğin, nadiren gaz çıkarmanız, muhtemelen diyetinizde mercimek, fasulye ve lahana gibi daha fazla lif içeren gıdalara ihtiyacınız olduğunun işareti olabilir. Bu arada, çok fazla kırmızı et yenmesi daha sonra çok hoş olmayan bir koku ortaya çıkarabilir ve bu da et tüketiminizi azaltmanız gerektiğinin işareti olabilir.

ZAYIF İNSANLAR DAHA ÇOK OSURUR

Herkesin tahmin ettiğinin aksine zayıf insanlar, kilolu insanlardan daha çok osurur. Bunun nedeni bağırsak bakterilerinizi besleyen ve daha etkili sindirim yapmanıza yardımcı olan karnabahar, lahana ve brüksel lahanası gibi gıdalar tüketmeniz olabilir. Bu yeşil yapraklı besinler, bağırsak bakterilerinin daha çok çalışmalarına yardımcı olur, bu da daha iyi bir sindirim ve daha fazla gaz üretimi anlamına gelir.

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BONUS: ÇOK BÜYÜK BİR RAHATLAMADIR

Şimdi hepimiz eğri oturup doğru konuşalım. Kendimizi kasmadan çıkarabildiğimiz osuruğun ne kadar rahatlatıcı bir his olduğunu hepimiz biliyoruz. Yanlış zaman ve yanlış yerde yapılan osuruk tabii ki utanç verici olacaktır. Gazınızı tutmak sizi rahatsız eder ve huysuz birisi olmanıza neden olabilir, serbest bırakmak ise sizi rahatlatır. Kokuya neden olan bu zorunlu ihtiyacın gizli yararlarını duymak sizi şaşırttı mı? Yorumlarınızı ve sevdiklerinizle paylaşın ki onların yanında osuruğunuzu kaçırdığınızda belki sizi ayıplamaktan vazgeçerler.

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