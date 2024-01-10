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    4. Herkesin yaptığı 2 zararlı alışkanlık! Aman dikkat

    Herkesin yaptığı 2 zararlı alışkanlık! Aman dikkat

    10.01.2024 09:39 | Son Güncelleme:
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    Hijyen alışkanlıkları sağlıklı bir yaşam için oldukça önemlidir. Ancak bilinenin aksine bu hijyen alışkanlıklarından 2 tanesi yanlış uygulama ile birlikte tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Peki, siz bu tehlikeli 2 hijyen alışkanlığından hangilerine sahipsiniz?

    Herkesin yaptığı 2 zararlı alışkanlık! Aman dikkat

    Temizlik ve hijyen alışkanlıkları hastalıklardan korunmak için önem arz ediyor. Bu alışkanlıklardan bazıları bilinenin aksine yanlış uygulanabiliyor. İşte inanılmaz zararlı olan 2 hijyen alışkanlığı...

    1) DİŞLERİNİZİ YEMEK YER YEMEZ FIRÇALAMAK

    Dişlerinizi yemek yer yemez fırçalamak bilinenin aksine oldukça zararlıdır. Bu diş minenize zarar verebilir, çünkü o sırada ağzınız daha asidiktir ve fırçalamak aşındırıcı olabilir.

    diş fırçalamak

    Doğrusu yemekten 30 dakika sonra fırçalamaktır.

    2) KULAK ÇUBUĞUYLA KULAKLARINIZI TEMİZLEMEK

    Kulakları kulak çubuğuyla temizleme işlemi halka arasında oldukça yaygın olsa da yanlış bir uygulamadır. Bu, iç kulağa zarar verebilir ve hatta duyma zorlukları oluşturabilir.

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    Çok abartı bir durum yoksa tavsiye edilmiyor, çünkü kulak kirinin aynı zamanda koruyucu olduğu da bilinmektedir.

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