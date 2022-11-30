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Herkesin yaptığı hata! Önce enfeksiyon başlıyor sonra...

30.11.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk arasında kırmızı veya pembe göz hastalığı olarak bilinen konjonktivit hem çocuklarda hem de yetişkinlerde en yaygın görülen göz hastalıklarından biri. Göz akı ile göz kapağının iç kısmını örten konjonktiva tabakasının iltihaplanmasının konjonktivit olarak adlandırılıyor.

Herkesin yaptığı hata! Önce enfeksiyon başlıyor sonra...

Konjonktivit belirtileri arasında tek gözde veya her iki gözde kızarıklık, gözde kaşıntı veya yanma hissi, gözün ışığa veya göz kırpma hareketine karşı hassasiyet gelişmesi, göz kapaklarında şişme, gözlerde kumlu veya pürüzlü bir his, gece boyunca biriken ve sabah sertleşerek gözü açmakta zorlanmaya neden olan akıntı, söz konusu akıntıdan kaynaklı gözlerde aşırı çapaklanma yer alıyor.

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ÇOK KOLAY BULAŞAN BİR HASTALIK

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu Usta Uslu, “Konjonktivit kişiden kişiye veya bir gözden diğerine kolaylıkla bulaşabilen bir hastalık. El hijyenine dikkat etmemek, kirli ellerle gözlere dokunmak, gözleri ovuşturmak veya kaşımak ile konjonktivada kolaylıkla bir enfeksiyon gelişebilir. İyileşen konjonktivitler dikkat edilmemesi halinde yeniden tekrarlayabilir. Bu enfeksiyonların sık tekrarlaması ise gözde kalıcı hasarlara yol açabilir. Bu nedenle konjonktiviti önlemek adına çeşitli önlemler alınmalı” açıklamasında bulundu.

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HASTALIKTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Enfeksiyöz ajanların neden olduğu konjonktivitte ise tek bir gözde başlayan enfeksiyon bu göz ile sınırlı kalabilir ya da zamanla diğer göze de bulaşabilir. Hijyene dikkat edilmesi ve muayeneden geçilerek tedaviye başlanması durumunda bulaşma olasılığı azalır. Bebek, çocuk veya yetişkinlerde görülebilen konjonktivitin, göz doktoru tarafından yapılan göz muayenesi sonucunda kolaylıkla teşhis edilebilir.

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KONJONKTİVİTTEN KORUNMANIN YOLLARI

Konjonktivitin kişiden kişiye veya bir gözden diğerine kolaylıkla bulaşabilen bir hastalık olduğunu belirten Op. Dr. Burcu Usta Uslu, bu hastalıktan korunabilmek için alınabilecek önlemleri şöyle açıkladı:

Elleri gün içerisinde sık sık yıkamak ve temiz olmayan ellerle kesinlikle gözlere dokunmamak

Kirli ellerle kontakt lens takıp çıkarmamak, kontakt lensleri ve lens solüsyonlarını kullanım koşullarına, sürelerine ve hijyen kurallarına dikkat ederek kullanmak

Banyo ve duş esnasında kontakt lensleri çıkarmak

Yüzme havuzlarına girerken yüzücü gözlüğü kullanmak

Havlu, makyaj malzemesi veya göz kremi gibi malzemeleri başkalarıyla ortak olarak kullanmamak

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Cep telefonu, klavye, mouse gibi ellerle sürekli temas eden maddelerin düzenli olarak dezenfeksiyonunu yapmak

Hapşırma ve öksürme eylemleri sırasında ağzı bir peçete ile kapatmak, ardından elleri yıkamadan gözlere dokunmamak

Alerjik gözlere sahip olan kişilerde alerji kaynağı olduğu bilinen ajanlardan uzak durmak, içeriği bilinmeyen ve alerji oluşturan makyaj malzemelerinin kullanımından kaçınmak

Eğer siz de gözlerinizde kaşıntı, kızarıklık, akıntı gibi sorunlar hissediyorsanız bir göz doktoruna başvurarak muayeneden geçmeniz önerilir. Konjonktivit veya farklı bir göz hastalığı teşhisi almanız halinde tedavi olarak göz sağlığınızı koruyabilirsiniz.


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