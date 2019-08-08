"Herkül"ü otomobille takas edecek

Çankırı'da, Kurban Bayramı öncesinde satışa çıkarılan "Herkül" isimli 1 tonluk dana 15 bin 500 liraya alıcısını bekliyor.

Merkeze bağlı Alaçat köyünde besicilik yapan Fatih Doğan'ın kurban pazarına getirdiği dana, görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailecek hayvan besiciliği yaptıklarını söyledi.

Çok sayıda kurbanlığı bulunduğunu belirten Doğan, "30 kurbanlık danam vardı. Herkül'ü onların içerisinde özel olarak besledim. Diğer danalar arasında büyüklüğü ile seçiliyor." dedi.

Herkül'Iün 3 yıldır kendisinde olduğunu anlatan Doğan, "Her şeyiyle yakından ilgilendim. Bakımını özenle ve dikkatle yaptım. O da bu bakımın karşılığında oldukça büyüdü ve gelişti. Şu anda 1 ton civarında. Herkül'e 15 bin 500 lira para istiyoruz. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun." diye konuştu.

Pazarın en büyük danasının kendisinde olduğunu ifade eden Doğan, "Gören bir kez daha bakıyor. Büyüklüğü ile dikkati çekiyor. Nakit parası olmayan müşterilerimizle arabayla da takas yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

