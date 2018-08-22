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Herkül'ün üç başlı köpeği yakaladığı mağaraya ziyaretçi akını

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2018 12:52 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Yunan mitolojisine göre Herkül'ün cehennemin kapısını bekleyen üç başlı köpek Kerberos'u yakaladığı Cehennemağzı Mağaralarını 5 yılda 140 bin kişi ziyaret etti.

Herkül'ün üç başlı köpeği yakaladığı mağaraya ziyaretçi akını

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Yunan mitolojisine göre Herkül'ün cehennemin kapısını bekleyen üç başlı köpek Kerberos'u yakaladığı Cehennemağzı Mağaralarını 5 yılda 140 bin kişi ziyaret etti.
Tarihi M.Ö. 2500'lü yıllara uzanan Ereğli ilçesindeki Cehennemağzı Mağaraları, yan yana sıralanmış üç mağaradan oluşuyor. Yunan mitolojisine göre Cehennemağzı Mağaraları, Herkül'ün Kral Eurystheus tarafından verilen on iki görevden sonuncu ve en güç olanı olan üç başlı Cehennem Köpeği Kerberus’u, hiçbir ölümlünün bir daha geriye dönemediği Ölüler Ülkesi’nde (Hades) yakaladığı yer olarak biliniyor. Eurystheus’un Kerberus’u gördüğünde çok korkması üzerine, Herkül onu tekrar mağaradan ölüler ülkesine bırakıyor. İlk çağın en önemli iki kehanet merkezinden biri olarak bilinen mağara ayrıca Hristiyanlığın ilk yayıldığı dönemde, gizli ibadet yerleri olarak da kullanılmasıyla dikkat çekiyor. Mağarayı gezenler, bol bol fotoğraf çekerek tarihi hakkında bilgiler alıyor.
Cehennemağzı Mağaraları'nı son 5 yılda, yerli ve yabancı 140 bin kişi ziyaret etti. Ereğli Müze Müdürü Ahmet Mercan, mağaranın bölgenin tanıtımına büyük katkıda bulunduğunu söyledi. Mağaraların mitolojilere ilgi duyan yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini ifade eden Mercan, şöyle konuştu:
"Cehennem ağzı mağaraları Batı Karadeniz Bölgesinde, Zonguldak’ta Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı tek ören yeridir. Bayramlar da dahil Pazartesi günleri hariç, devamlı açığız. Özellikle 15 Nisan ile 2 Ekim arası turizm mevsimi olduğundan, akşam 19.00 a kadar açık. Cehennemağzı Mağaralarına giriş 5 lira. Bu yıl, 2018 yılı itibari ile Haziran sonuna kadar ilk altı ayda ücretli ve ücretsiz toplam 13 bin 63 kişi gezdi. Bu sayı bayramda ve sonraki aylarda daha da artarak devam edecektir."

FOTOĞRAFLI

Herkül'ün üç başlı köpeği yakaladığı mağaraya ziyaretçi akınıHerkül'ün üç başlı köpeği yakaladığı mağaraya ziyaretçi akınıHerkül'ün üç başlı köpeği yakaladığı mağaraya ziyaretçi akınıHerkül'ün üç başlı köpeği yakaladığı mağaraya ziyaretçi akını

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