Hermes çanta yazısı nedeniyle hakim karşısında

Bunun yasada olmayan, savcının ürettiği bir suç olduğunu savunan İmrek, “Yani Emine Erdoğan'la ilgili övgü dolu sözler sarfetmemek bizatihi hakaret oluyor iddianameye göre. O halde bu iddianame, bize aslında basın özgürlüğünün, kanaat özgürlüğünün olmadığını anlatıyor” dedi.

"Hakaret değil eleştiri var"

Sanık avukatları da yazıda hakaret değil eleştiri olduğunu, bunun da demokratik bir hak olup ifade ve basın özgürlüğü kapsamında yer aldığını belirterek İmrek’in derhal beraatini talep etti.

DW Türkçe'ye konuşan Ender İmrek’in avukatı Yıldız İmrek, iddianamede suçun ne olduğunun somut olarak tarif edilmediğini söyledi. Savcının yazıdaki karşılaştırmayı beğenmeyebileceğini, ancak kişisel yargısının bir kanun maddesi yerine konamayacağını söyleyen Avukat İmrek, “Savcı müvekkilimizin değer yargısı yerine kendi değer yargısını koymuş. Neden Emine Erdoğan’a da güzel vasıf atfedilmemiş, neden Canan Kaftancıoğlu’nun yargılanması ve mütevazı yaşamı bir bakıma olumlu olarak görülürken Emine Erdoğan’ın çantası eleştirilmiş diye iddianame tanzim etmiş. Bu eleştiriyi Emine Erdoğan’a hakaret kabul etmiş" diye konuştu. .

Yıldız İmrek, iddianamenin, Emine Erdoğan’ın övülmesini mecbur tutan, demokratik bir ülkede kabul edilmesi mümkün olmayan, kanuna da aykırı bir iddianame olduğunu savundu.