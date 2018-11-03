Hermit Krallığı'nın korkunç yüzü

Kim Jong Un'un ülkesi Kuzey Kore basına kapalı yaşamaya devam ederken arka planda saklanan yaşamlar içler acısı. İşte Kuzey Kore liderinden habersiz basına sızdırılan o fotoğraflar.

Kuzey Kore'nin bilinmeyenleri

1 / 15 Kuzey Kore'den bahsedilirken kullanılan ve 'dışa tamamen kapalı' anlamına gelen Hermit Krallığı gün geçtikçe gıda sıkıntısı çekmeye başlıyor.

2 / 15 Ülkenin ekonomisini hareketi geçirmek için, kırsal bölgelerdeki pek çok çocuk çiftliklerde çalışmaya zorlanıyor.

3 / 15 Kuzey Koreli çocukların çoğu bu durumdan ciddi anlamda etkileniyor. Yiyecek yemek bile bulmakta zorlanan 5 yaşın altındaki çocukların yaklaşık yüzde 28'i yetersiz gelişim tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

4 / 15 Sokakta oynayan küçük bir kız.

5 / 15 Ülkenin kırsal kesimlerinde nüfusun yaklaşık yüzde 41'inin, yani yaklaşık 10.5 milyon insanın yetersiz beslendiği iddia ediliyor.

6 / 15 İnsanlar birbirine yapışık, kutu gibi evlerde yaşayıp, sürekli elektrik kesintisi, asansör arızalarıyla uğraşıyor.

7 / 15 İnsanlar internete sadece kütüphaneler gibi sayısı çok az olan mekanlarda bağlanabiliyor. Bağlandıkları ağ ise sadece ülke içinde 'kapalı bilgisayar sistemi' olarak kullanılıyor.

8 / 15 Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ordusunu gösterişli bir biçimde göstermeye, geçit törenleri yapmaya, propaganda fotoğrafları dağıtmaya bayılıyor.

9 / 15 Bu fotoğraf ise gösterişli törenlerin ardında kalan askeri yaşamın iç yüzünü gözler önüne seriyor. Kuzey Koreli askerler de genellikle sıkı eğitim ve yiyecek eksikliği nedeniyle yetersiz besleniyor.

10 / 15 Geçen sene yaşanan olayda bir asker Güney Kore'ye kaçmaya çalışırken, askerler tarafından 5 kez vurularak öldürülmüştü.

11 / 15 27 santimetreyi bulan uzunluklarıyla parazit solucanlar özellikle ülkenin yoksul kesimlerinde hızla yayılarak halk sağlığını tehdit ediyor.

12 / 15 Ülkeden kaçmaya çalışanların sayısı geçen seneye göre yüzde 21 azalarak 1.127'ye düştü.

13 / 15 Kuzey Kore, bu sayının azalmasının sınır güvenliğiyle alakalı olduğunu düşünüyor. Çünkü askerler kaçan birini gördüklerinde acımadan öldürüyor.

14 / 15 Diğer ülkelerde suç sayılmayacak küçük çaplı suçların işlendiği tespit edildiğinde, vatandaşlar korkunç koşullar altında cezaevi kamplarına yollanıyor.