Heroes of the Storm, 2019 İtibariyle ESpor Takviminde Olmayacak

Heroes of the Storm, markanın sevilen isimlerinden biri ve hemen hemen her yıl özel eSpor organizayonlarında da yer alıyor. Birçok takımı bir araya getiren oyunun ülkemizdeki oyuncu sayısı da belli ancak son zamanlardaki eşleştirme kısmındaki tutarsızlık, oyuncuların canını sıkmaya başlamıştı.

Açıklamanın kendisi Blizzard Entertainment tarafından yapıldı ve birçok HotS oyuncusunu şimdiden üzmeye başladı bile. Blizzard, oyun için karakter çalışmalarının ve çeşitli etkinliklerin devam edeceğini belirtirken, oyunun güncellenme kısmının doğal olarak yavaşlayacağını da ekledi.

