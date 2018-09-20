Herokol Dağı'nda teröristlere ait 2 mağara bulundu

SİİRT, (DHA) - SİİRT'in Pervari ilçesinde bulunan Herekol Dağı'nda güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonlar sırasında terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı 2 mağara bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Pervari ilçesinde bulunan Herekol Dağı bölgesinde devam etmekte olan operasyonlar kapsamında, bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen 2 mağara tespit edildiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Mağara aramalarında; 32 ev tipi büyük tüp, 20 kilo gübre, 1 akü, 1 sırt çantası, 27 mavi renkli jelikan bidon, 15 çeşitli ebatlarda mavi/beyaz renkli naylon, 1 soba, 140 metre parçalar halinde kablo, 60 metre 6 parça halinde tel, 7 çift ayakkabı, 1 şemsiye, 2 parçalanmış tüp, 1 beyaz renkli branda, 1 drone cihazına ait olduğu değerlendirilen pervane ile çeşitli yaşam malzemeleri ve örgütsel doküman bulunmuştur. Bulunan malzemeler, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile olay yerinde imha edilmiştir."
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