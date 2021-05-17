Herrmann: Antisemitist olaylardan Erdoğan da sorumlu

Almanya’da Bavyera eyaletinin İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Almanya’da gerçekleşen protestolarda yaşanan antisemitist saldırılardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kısmen sorumlu olduğunu söyledi.

Alman Bild gazetesine konuşan Herrmann, “Şu anda yaşadıklarımız ağırlıklı olarak aşırı sağcılar değil, daha ziyade, kısmen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğerlerinin gaddar konuşmalarıyla kışkırtılan ve bu çatışmaların Alman sokaklarına yayılması gerektiğine inanan Müslüman kökenli kişiler” diye konuştu.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Bavyera eyaleti İçişleri Bakanı Herrmann, İsrail bayrağının yakılması ve İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırılarına karşı düzenlenen gösterilerde Yahudi düşmanlığını yaymanın suç olduğunu ifade etti.

“Fanatik bir hoşgörüsüzlüğe” sahip insanların sınır dışı edilmesi gerektiğini ifade eden Herrmann, Almanya’daki sosyal düzene tam entegre olamayan insanlar bulunduğunu söyledi. Bu insanların Alman vatandaşlığı veya sürekli oturum izni yoksa "bu kadar hoşgörüsüz birinin artık vatandaşlığa kabul edilip edilemeyeceği kontrol edilmelidir” diye konuşan Herrmann, “Eğer yasal imkanlar el veriyorsa, bu insanlar ülkemizi terk etmelidir” dedi.