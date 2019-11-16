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Hersek Lagünü ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 10:01 | Son Güncelleme

YALOVA’nın Altınova ilçesinde, bazı kuş türlerinin sonbahar ve kış aylarını geçirmesi nedeniyle 'Kuş Oteli' olarak bilinen Hersek Lagünü, bu yıl da ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)- YALOVA’nın Altınova ilçesinde, bazı kuş türlerinin sonbahar ve kış aylarını geçirmesi nedeniyle 'Kuş Oteli' olarak bilinen Hersek Lagünü, bu yıl da ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Kuşlara ev sahipliği yaptığı için Osmangazi Köprüsü projesinde değişikliğe gidilip, köprüye kavis verilen Hersek Lagünü, bugünlerde, en kalabalık dönemini yaşıyor. Kasım ayı itibariyle şu anda 221 kuş çeşidinin konakladığı lagünde, Haziran ayında göç eden flamingolar da geri döndü. Flamingolar renkli görüntüler oluşturdu.
Şu ana kadar bin civarında flamingonun konakladığı Hersek Lagünü'nde bu rakam her geçen gün artıyor. Lagünün, bu yıl yapılan kuş gözlem kuleleri ile de özellikle doğaseverler ve fotoğrafçılar için çok önemli bir yer haline gelmesi hedefleniyor. Türkiye´nin tek tapulu gölü olan Hersek Lagünü'nde kuş görüntüleri meraklılarını bölgeye çağırıyor.

FOTOĞRAFLI

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