Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan, bazı türlerin sonbahar ve kış aylarını geçirmesi dolayısıyla "Kuş Oteli" olarak bilinen 152 hektarlık Hersek Lagünü'nde bir kızıl akbaba ilk kez gözlendi.

Osmangazi Köprüsü'ne kavis verdiren ve yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan lagünde, son gözlem çalışmasında kızıl akbaba sürprizi yaşandı.

En büyük yırtıcı kuşlardan olan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bu kuş ile büyük kamışçın ve yaz atmacasının eklenmesiyle lagünde gözlenen kuş türü sayısı 214'e yükseldi.

Göçmen kuşların yolculukları hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Altınova Belediyesinde görevli kuş ve doğa gözlemcisi Fatih Bülbül, Afrika'dan Türkiye'ye giren kuşların bir kısmının Asya kıtasına göç ederken, önemli bir bölümünün de Yalova il sınırlarından geçerek Avrupa'ya devam ettiğini bildirdi.

Yaptıkları göç izleme çalışmalarında yüzlerce orman kartalı ve diğer yırtıcılarla leylekleri de gözlemleyerek kayıt altına aldıklarını belirten Bülbül, "Göç sırasında dikkati çeken detaylardan biri de 3 metreye yaklaşan kanat açıklığı ile yırtıcıların en büyüklerinden biri olan kızıl akbabanın, kuş gözlem kulesinin üzerinde dakikalarca dönerek adeta bizlere gösteri yapmasıydı." ifadesini kullandı.