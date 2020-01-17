HES Baraj Gölü de beyaz örtüyle kaplandı!

Eşsiz güzelliği kadar zor şartlarda yaşanmasına neden olan kış ayları, Kars'ı dondurdu. Kars Kalesi arkasındaki Dereiçi mevkiinde bulunan HES baraj gölü ve buraya su sağlayan Kars Çayı da beyaz örtünün altında kaldı.

Yüzeyi buz tuttu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle Kars'taki eski hidroelektrik santralinin (HES) baraj gölü yüzeyi dondu.

Bölgede bir süre önce etkili olan karın ardından hakim olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 21 dereceye düştüğü Kars'taki dere ve göletler buzla kaplandı.

Soğuk hava nedeniyle Kars Kalesi arkasındaki Dereiçi mevkisinde bulunan ve kullanılmayan HES baraj gölünün yüzeyi ile baraja su sağlayan Kars Çayı buz tuttu.