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  4. HES Baraj Gölü de beyaz örtüyle kaplandı!

HES Baraj Gölü de beyaz örtüyle kaplandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 10:22 | Son Güncelleme

Sibirya soğukları Doğu Anadolu bölgesini esir almaya devam ediyor. Kars'taki eski hidroelektrik santralinin baraj gölü de dayanılmaz soğuklar nedeniyle buz tuttu. Yüzeyi donan baraj görünü görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Eşsiz güzelliği kadar zor şartlarda yaşanmasına neden olan kış ayları, Kars'ı dondurdu. Kars Kalesi arkasındaki Dereiçi mevkiinde bulunan HES baraj gölü ve buraya su sağlayan Kars Çayı da beyaz örtünün altında kaldı.

Yüzeyi buz tuttu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle Kars'taki eski hidroelektrik santralinin (HES) baraj gölü yüzeyi dondu.
Bölgede bir süre önce etkili olan karın ardından hakim olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 21 dereceye düştüğü Kars'taki dere ve göletler buzla kaplandı.
Soğuk hava nedeniyle Kars Kalesi arkasındaki Dereiçi mevkisinde bulunan ve kullanılmayan HES baraj gölünün yüzeyi ile baraja su sağlayan Kars Çayı buz tuttu.
Vatandaşlardan Adem Alp, AA muhabirine, kent genelinde dondurucu soğukların etkili olduğunu belirterek, "Soğuk havanın hakim olduğu bugünlerde Kars Çayı üzerinde bulunan termik santral tamamen dondu. Kente bu yıl kış geç gelmesine rağmen son günlerde soğuk hava etkisini arttırdı." dedi. (AA)
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Kars HES barajı HES Baraj Gölü

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