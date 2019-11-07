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HES inşaatı bölgesinde heyelan

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 15:15 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, hidroelektrik santrali (HES) inşaatı bölgesinde, heyelan meydana geldi.

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, hidroelektrik santrali (HES) inşaatı bölgesinde, heyelan meydana geldi. Park halindeki otomobil, yamaçtan kayan toprak ile ağaçların altında kaldı.

Sapanca'ya bağlı İkramiye Mahallesi'nde, saat 11.00 sıralarında, yapımı sürdürülen HES bölgesinde heyelan meydana geldi. Şantiyeye işçi taşıyan Oğuz Çoban'ın kullandığı 06 GB 6640 plakalı otomobil, park halindeyken, yamaçtan kayan toprak ile ağaçların altında kaldı. Heyelan nedeniyle şantiye yolu, kapanırken, ulaşıma açma ve otomobili toprak altından çıkarma çalışması başlatıldı.

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