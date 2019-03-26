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HES inşaatında kaybolan bekçinin cesedine ulaşıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 15:48 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'nın Kızılırmak ilçesinde, Hidroelektrik Santrali (HES) inşaatında çalışan ve 10 gündür kayıp olan bekçi Mustafa Kaya'nın (55) cesedine ulaşıldı.

HES inşaatında kaybolan bekçinin cesedine ulaşıldı

Cengiz YALÇIN/ÇANKIRI, (DHA) - ÇANKIRI'nın Kızılırmak ilçesinde, Hidroelektrik Santrali (HES) inşaatında çalışan ve 10 gündür kayıp olan bekçi Mustafa Kaya'nın (55) cesedine ulaşıldı.
Kızılırmak'taki Tımarlı HES projesi köprü ve kanal yapımı çalışmalarında gece bekçisi olarak çalışan Mustafa Kaya, 10 gün önce kayboldu. Bölgede aşırı yağışla oluşan taşkın suyuna kapıldığı tahmin edilen Kaya'nın bulunması için arama çalışması başlatıldı. AFAD, DSİ 52'nci Şube Müdürlüğü, UMKE ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Kızılırmak Acıçay hattını, karadan ve ırmak içinden aradı. Mustafa Kaya'nın kullandığı traktör, 2 gün önce kanalda çamura saplanmış bulundu. Traktörün bulunduğu alanda iş makineleriyle yoğunlaştırılan arama çalışmaları sonucunda bugün aynı yerde Mustafa Kaya'nın cesedine ulaşıldı. Kaya'nın cesedi, hastane morguna kaldırılırken soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

HES inşaatında kaybolan bekçinin cesedine ulaşıldıHES inşaatında kaybolan bekçinin cesedine ulaşıldıHES inşaatında kaybolan bekçinin cesedine ulaşıldı

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