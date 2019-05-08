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HES kanalına düşen karacalar boğulmaktan kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 19:14 | Son Güncelleme

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde HES kanalına düşen 2 karaca boğulmaktan son anda vatandaşlar tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Reşadiye ilçesinde İsmailiye köyü civarında HES sulama kanalına düşen 2 karaca köylüler tarafından fark edildi.

HES kanalına düşen karacalar boğulmaktan kurtarıldı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde HES kanalına düşen 2 karaca boğulmaktan son anda vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Reşadiye ilçesinde İsmailiye köyü civarında HES sulama kanalına düşen 2 karaca köylüler tarafından fark edildi. Su içerisinden çıkamayan karacalar vatandaşların yardımı ile çıkartılarak tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Tokat Doğa Koruma Milli Parklar Müdürü İhsan İkinci, karacaların bir süre bakım ve tedavilerinin yapılması için gözetim altında tutulacağını söyledi. Karacaların tedavilerinin ardından bulundukları yerde doğaya bırakılacağını ifade eden İkinci, duyarlıklarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

HES kanalına düşen karacalar boğulmaktan kurtarıldı

HES kanalına düşen karacalar boğulmaktan kurtarıldı

HES kanalına düşen karacalar boğulmaktan kurtarıldı

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