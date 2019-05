HES kanalına uçan kamyonetin sürücü öldü

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA)- KASTAMONU'nun Araç ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, hidroelektrik santrali (HES) kanalına uçtu. Kazada sürücü Fatih Can Kartal (26) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Araç ilçesinde bağlı Terke Köyü civarında meydana geldi. Hidroelektrik santralinde çalışan Fatih Can Kartal'ın kullandığı plakası henüz belirlenemeyen kamyonet, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, kanala uçtu. Kazayı gören işçiler jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kamyonette sürücü Kartal'ın bulunmadığını fark etti.

Bunun üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri istendi. Ekipler yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda Kartal'ın cesedini kamyonetin düştüğü alandan yaklaşık 200 metre mesafede dere yatağında buldu. Fatih Can Kartal'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Araç Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

