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HES kanalından kurtarılan karacalar, tedavileri sonrası doğaya bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 13:46 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, HES kanalına düşen ve köylüler tarafından boğulmak üzereyken, son anda kurtarılan 2 karaca, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

HES kanalından kurtarılan karacalar, tedavileri sonrası doğaya bırakıldı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, HES kanalına düşen ve köylüler tarafından boğulmak üzereyken, son anda kurtarılan 2 karaca, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
Reşadiye ilçesi İsmailiye köyü yakınlarında köylüler, dün, HES kanalına düşen 2 karacayı fark etti. Suya düşen karacaların çıkarılması için seferber olundu. Köyden getirilen ipe bağlanan 2 karaca, yaklaşık 15 dakika süren çalışmanın ardından kurtarıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 2 karaca, tedavilerinin ardından tekrar doğaya bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürü İhsan İkinci, karacaların iyi olduğunu söyledi.

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HES kanalından kurtarılan karacalar, tedavileri sonrası doğaya bırakıldıHES kanalından kurtarılan karacalar, tedavileri sonrası doğaya bırakıldı

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