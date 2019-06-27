HABER

HES kapakları kapatıldı, ekipler ve vatandaşlar kayıp genci aradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 18:29 | Son Güncelleme

Tunceli’de 12 gün önce bir yolcu otobüsünün açık bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı’na düştüğü tespit edilen genci arama çalışmaları kapsamında HES kapakları açıldı.

Tunceli’de 12 gün önce bir yolcu otobüsünün açık bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı’na düştüğü tespit edilen genci arama çalışmaları kapsamında HES kapakları açıldı. Çok sayıda profesyonel ekibin yanı sıra yüzlerce vatandaş da genci aradı.
Olay, 15 Haziran’da Ovacık ilçesine bağlı Yoncalı köyünde yaşayan 28 yaşındaki Engin Eroğlu’nun kaybolmasıyla ortaya çıkmıştı. Genç adamın Ovacık’tan İstanbul’a giden bir yolcu otobüsünün bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı’na düştüğü bir yolcunun cep telefonu ile çektiği görüntülerle belirlenmişti. Bölgede bugüne kadar Elazığ, Malatya, Kayseri, Diyarbakır, Rize, Mersin, Diyarbakır, Bingöl, İstanbul, Türkiye Rafting Federasyonu ve Ankara JAK’tan gelen ekipler çalışma yapmış ancak bir sonuç alamamıştı.

Her 150 metreye bir kişi yerleştirildi
12’inci güne giren çalışmalar kapsamında bugün Ovacık ilçesinde bulunan Mercan Hidroelektrik Santrali’nin önce kapakları kapatıldı ardından da açılarak Munzur Çayı’nın debisi yükseltildi. Baraj kapakları açılmadan önce profesyonel ekipler ve gönüllüler araçlarla olay yerinden kent merkezine kadar uzanan 45 kilometre boyunca 150’şer metrelik aralıklarla Munzur Çayı kıyısına yerleştirildi. Çalışmalar kapsamında her 5 kilometrelik bölümde de birer dalgıç hazır bulunduruldu. Tunceli ve Diyarbakır AFAD, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma, İstanbul Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği, Munzur Adrenalin ve Doğa Sporları Kulübü (MADOSK) ile gönüllülerin katıldığı arama çalışmalarında bulunan bazı kıyafetler de her ihtimale karşı incelenmek üzere ekiplere teslim edildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan çalışmalara katılan Ferdi Doğruöz dalış esnasında bulduğu kırmızı giysileri ekiplere teslim etti.
Kayıp şahsın üzerinde de kırmızı kıyafet olduğunun kendilerine söylendiğini aktaran Doğruöz, "Gördüğümüz her kırmızı parçayı topluyoruz delil teşkil eder diye. Ekip olarak kurtarma, dalış için her türlü ekipmanımız var. Kıyı boyunca dalış, iple arama ve tarama yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Şu ana kadar devam eden çalışmalar kapsamında henüz bir sonuç alınmazken, arama çalışmalarının devam ettirileceği aktarıldı.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
İmamoğlu, mazbatasını aldıİmamoğlu, mazbatasını aldı
FSM'deki bakım nedeniyle 15 temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde yoğunluk FSM'deki bakım nedeniyle 15 temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde yoğunluk 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden köprü açıklaması

FSM'deki çalışma trafiği kilitlemişti! Açıklama geldi

Suriye sınırına zırhlı araç ve asker sevkiyatı

Suriye sınırına zırhlı araç ve asker sevkiyatı

FSM'deki çalışmalar Avrasya Tüneli'ndeki trafiği kilitledi

İstanbul'da trafik kilit! FSM'den kaçanlar oraya yöneliyor

Son dakika! Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

Zonguldak'ta maden ocağında göçük!

Ege ve Akdeniz'de 'Antik Deniz Yolu' ortaya çıktı!

Denizin içinden 'antik yerleşim bölgesi' çıktı!

Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi iddialarına yanıt!

Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.