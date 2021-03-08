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HES kodu isteyen zabıta ile vatandaş arasında tartışma

08.03.2021 19:07 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde Halk Pazarı girişinde gerçekleştirilen zorunlu HES kodu uygulamasında HES kodunu bilmeyen vatandaşlar zabıta ekiplerinin engeline takıldı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde Halk Pazarı girişinde gerçekleştirilen zorunlu HES kodu uygulamasında HES kodunu bilmeyen vatandaşlar zabıta ekiplerinin engeline takıldı. Ekipler kalabalığı dağıtmak için uyarıda bulunurken, zabıta müdürü ile vatandaşlar arasında kısa süreli tartışma yaşandı.
İçişleri Bakanlığı ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Karasu Halk Pazarı’nda denetimler sıklaştırıldı. Pazara girişlerde HES kodunun gösterilmesi zorunlu hale getirildi. Kimi vatandaşlar uygulamadan memnun kalırken, kimileri uygulamadan habersiz olduğu ve HES kodunu yanında bulundurmadığı için güçlük çekti. HES kodu sorgulamasının yanı sıra zabıta ekipleri, maske ve mesafe uyarılarında bulundu. Zabıta ekiplerinin kalabalığı dağıtmak için yaptıkları uyarılar, kısa süreli tartışmaya sebep oldu. Tartışma vatandaşların dağılmasıyla son buldu.
Duruma tepki gösteren Ali Güler adlı vatandaş, “Zabıtanın görevi nedir? Orada insanları bebek azarlar gibi azarlıyorlar. İnsanca gidip uyaracak. Bu nedir ya?” dedi.
HES kodu zorunluluğundan memnun olduğunu ifade eden Nevin Aslan ise, “Millet için daha iyi. Ama bir anda olunca da biraz sıkıntı oldu. Kiminde var, kiminde yok. O ne olacak? Benimkisi yanımda. Telefonumda kayıtlı” diye konuştu.
İnsanların daha çok bilgilendirilmesi gerektiğini belirten Hızır Ekşi isimli vatandaş, “Millet bilinçsiz olduğundan dolayı virüs almış başını gidiyor. Bizim insanları biraz daha bilgilendirseler her şey çok güzel olacak” şeklinde konuştu.

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