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HES kodu nasıl alınır? HES kodu nedir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.07.2020 15:32 | Son Güncelleme

Şehirlerarası seyahat edecek vatandaşlar, HES kodu nasıl alınır konusunu araştırıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında geliştirilen HES kodu nedir merak ediliyor. HES kodu Hayat Eve Sığar mobil uygulaması ya da SMS ile alınabiliyor. İşte detaylar…

HES kodu nasıl alınır? HES kodu nedir?

Kurban Bayramı öncesi aile ziyareti ya da tatil için seyahate çıkması planlayan ve ilk kez seyahat edecek olan vatandaşlar HES kodu alma sürecini araştırıyor. HES kodu; pandemi sürecinde hayata geçirilen ve riskli bölgeler ile vatandaşların kendi sağlık durumlarını takip edebilmelerini sağlayan Hayat Eve Sığar mobil uygulamasıyla birlikte çalışıyor. Uygulama ile kontrollü şekilde devam eden sosyal hayatta güvenliği üst seviyeye taşımak amaçlanıyor.

HES kodu nedir?

Pandemi süreciyle birlikte hayatımıza giren HES kodu ne demek konusu merak ediliyor. Seyahatlerde kullanılması için geliştirilen HES kodu uygulaması, vatandaşların seyahate çıkmadan önce alması gereken bir kod olarak geçiyor. Vatandaşlar aldıkları HES kodunu bilet alacakları ilgili seyahat firması ile paylaşıyor.

Böylece seyahat edecek vatandaşların Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığı öğrenilebiliyor. HES kodu sorgulaması sonucunda riskli olduğu tespit edilen vatandaşların seyahatleri onaylanmıyor. Uygulamanın iş yeri, muayenehane ve kurum ziyaretlerinde de yaygınlaşması planlanıyor. Peki, HES seyahat kodu nasıl alınır?

HES kodu nasıl alınır?

HES kodu alma işlemi için Hayat Eve Sığar mobil uygulaması kullanılabiliyor. Hayat Eve Sığar mobil uygulaması App Store ya da Google Play Store üzerinden akıllı telefonlara ücretsiz şekilde indirilebiliyor. Ardından Hayat Eve Sığar mobil uygulamasına giriş yapan vatandaşlar, “HES kodu işlemleri” bölümüne geliyor. Buradaki “HES kodu oluştur” butonuna tıklandıktan sonra kullanım süresi seçiliyor ve kod başarıyla oluşturuluyor.

HES kodu SMS ile nasıl alınır?

HES kodu nasıl alınır SMS sorgusu da sıklıkla yapılıyor. HES kodu nasıl alınır SMS ile şeklinde merak edenler için süreç oldukça kolay işliyor. HES kodu alma SMS yöntemini kullanacak olan vatandaşlar telefonlarının SMS bölümüne “HES” yazdıktan sonra aralarında bir boşluk bırakarak sırasıyla T.C. kimlik numaralarını, T.C. kimlik seri numaralarının son dört hanesini ve paylaşım süresini gün sayısı şeklinde yazıyor. Ardından bu SMS 2023’e gönderiyor.

HES kodu alma e-devlet üzerinden de yapılabiliyor. Bunun için www.turkiye.gov.tr adresindeki Sağlık Bakanlığı HES kodu üretme ve listeleme sayfası açılıyor. Vatandaşlar bu sayfadan hem kendileri hem de 18 yaşından küçük olan çocukları için HES kodu üretebiliyor. Üretilen HES kodlarının detayları da sorgulanabiliyor. Bebeklere HES kodu nasıl alınır sorusuna cevap alarak tüm yöntemlerle ebeveynler, bebekleri için HES kodu üretebiliyor.

HES kodu kimler için geçerli?

HES kodu zorunlu mu sorusu da merak ediliyor. Seyahat gerçekleştirecek olan vatandaşların HES kodu alması gerekiyor. Uygulama öncelikli olarak seyahatler için geçerli oluyor. İlerleyen dönemlerde uygulamanın başka kurumlarda da geçerli olması planlanıyor.

Otobüs ile seyahat edecek olan vatandaşlar HES kodu otobüslerde geçerli mi sorusunun cevabını da merak ediyor. HES kodunu otobüs yolculuğu yapacak olan vatandaşların da alması gerekiyor. Bilet alma işleminden önce edinilen kod ile otobüs bileti satın alma işlemi gerçekleştirilebiliyor. HES kodu sorgulaması sonucunda kişinin Kovid-19 riski taşıdığı tespit edilirse kişinin seyahati onaylanmıyor. Uygulama ile toplum sağlığının ve güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

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