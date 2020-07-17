HES kodu nasıl alınır? HES kodu nedir?

Kurban Bayramı öncesi aile ziyareti ya da tatil için seyahate çıkması planlayan ve ilk kez seyahat edecek olan vatandaşlar HES kodu alma sürecini araştırıyor. HES kodu; pandemi sürecinde hayata geçirilen ve riskli bölgeler ile vatandaşların kendi sağlık durumlarını takip edebilmelerini sağlayan Hayat Eve Sığar mobil uygulamasıyla birlikte çalışıyor. Uygulama ile kontrollü şekilde devam eden sosyal hayatta güvenliği üst seviyeye taşımak amaçlanıyor.

Pandemi süreciyle birlikte hayatımıza giren HES kodu ne demek konusu merak ediliyor. Seyahatlerde kullanılması için geliştirilen HES kodu uygulaması, vatandaşların seyahate çıkmadan önce alması gereken bir kod olarak geçiyor. Vatandaşlar aldıkları HES kodunu bilet alacakları ilgili seyahat firması ile paylaşıyor.

Böylece seyahat edecek vatandaşların Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığı öğrenilebiliyor. HES kodu sorgulaması sonucunda riskli olduğu tespit edilen vatandaşların seyahatleri onaylanmıyor. Uygulamanın iş yeri, muayenehane ve kurum ziyaretlerinde de yaygınlaşması planlanıyor. Peki, HES seyahat kodu nasıl alınır?