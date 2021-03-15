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HES kodu nasıl alınır? SMS ve E-Devlet’ten HES kodu nasıl alınır?

15.03.2021 16:07 | Son Güncelleme:
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HES kodu nasıl alınır? SMS ve E-Devlet’ten HES kodu nasıl alınır?

Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması, COVİD-19 pandemisi ile hayatımıza girdi. Uygulama üzerinden de alınabilen HES kodu, vatandaşların risk durumlarını belirten kişiye özel kodlardır. Günümüzde vaka sayılarının artması ile beraber birçok alana giriş için HES kodu zorunluluğu getirildi.

Salgın sürecinde birçok yere giriş için kullanılan HES kodları, seyahat etmek isteyen vatandaşlar için de zorunlu hale getirilmişti. Kodlar Sağlık Bakanlığı tarafından takip ediliyor. Yeni kontrollü normalleşme döneminde pek çok ilde vatandaşlar neredeyse HES kodu olmadan dışarı bile çıkamıyor.

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

Bu kod sadece toplu taşıma araçları, toplu kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.

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HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodunuzu SMS ile, e-Devlet üzerinden, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden alabilirsiniz.

SMS ile HES kodu alma;
HES yazıp boşluk bırakıp TC Kimlik numarası yazıp boşluk bırakıp TC Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresini yazarak 2023 kısa koduna yollayarak alabilirsiniz.

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS göndererek,

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E-Devlet üzerinden HES kodu alma;
https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresine tıklayarak, E-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz.

Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden HES kodu alma;
Android ve IOS cep telefonlarınıza uygulamayı indirip, uygulamaya giriş yaptıktan sonra ekranda bulunan “HES kodu işlemleri” kısmından HES kodu oluşturabilirsiniz.

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HES KODU NE İŞE YARAR?

Uçak, tren, otobüs vb. seyahatinize başlamadan önce HES kodunuzu paylaşacaksınız. Paylaşılan HES kodları üzerinden tüm yolcuların Covid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati engellenecektir. Böylece sağlık durumunuzu koruyabileceksiniz.

Ayrıca seyahat sırasında herhangi bir risk taşımayan ancak risk durumları sonradan oluşan kişilerle de 14 gün içinde birlikte seyahat etmişseniz, sizinle iletişime geçilerek sağlık ve rehberlik hizmeti sağlanacaktır.

Kafe, restoran, hastane, sınav girişleri gibi pek çok yerde de HES kodu zorunluluğu bulunur.

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Sağlık Bakanlığı HES kodu

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