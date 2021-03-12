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HES kodu nasıl alınır? SMS ve E-Devlet üzerinden adım adım HES kodu alma işlemi

12.03.2021 12:41 | Son Güncelleme:
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HES kodu nasıl alınır? SMS ve E-Devlet üzerinden adım adım HES kodu alma işlemi

Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması, korona virüs salgını sonrasına hayatımıza girmişti. Pek çok yere giriş veya şehir içi ve şehir dışı seyahatler için HES kodu zorunluluğu getirildi.

HES kodları kişiye özel üretilen kodlardır. Birçok şey için gerekli olan HES koduna vatandaşların sahip olması artık önemli bir hal aldı. Sağlık Bakanlığı tarafından takip edilen uygulama ile vatandaşların risk durumları takip edilebiliyor.

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

Bu kod sadece toplu taşıma araçları, toplu kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.

hes kod

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodunuzu SMS ile, e-Devlet üzerinden, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden alabilirsiniz.

SMS ile HES kodu alma;
HES yazıp boşluk bırakıp TC Kimlik numarası yazıp boşluk bırakıp TC Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresini yazarak 2023 kısa koduna yollayarak alabilirsiniz.

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS göndererek alabilirsiniz.

E-Devlet üzerinden HES kodu alma;
https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresine tıklayarak, E-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz.

Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden HES kodu alma;

Android ve IOS cep telefonlarınıza uygulamayı indirip, uygulamaya giriş yaptıktan sonra ekranda bulunan “HES kodu işlemleri” kısmından HES kodu oluşturabilirsiniz.

hes kodu 1

HES KODU NE İŞE YARAR?

Uçak, tren, otobüs vb. seyahatinize başlamadan önce HES kodunuzu paylaşacaksınız. Paylaşılan HES kodları üzerinden tüm yolcuların Covid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati engellenecektir. Böylece sağlık durumunuzu koruyabileceksiniz.

Ayrıca seyahat sırasında herhangi bir risk taşımayan ancak risk durumları sonradan oluşan kişilerle de 14 gün içinde birlikte seyahat etmişseniz, sizinle iletişime geçilerek sağlık ve rehberlik hizmeti sağlanacaktır.

Kafe, restoran, hastane, sınav girişleri gibi pek çok yerde de HES kodu zorunluluğu bulunur.

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HES kodu

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