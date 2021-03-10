HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. HES kodu nedir? SMS ve E-Devlet ile HES kodu nasıl alınır?

HES kodu nedir? SMS ve E-Devlet ile HES kodu nasıl alınır?

10.03.2021 01:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
HES kodu nedir? SMS ve E-Devlet ile HES kodu nasıl alınır?

HES kodu nasıl alınır? Vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinden en çok araştırılan konulardan biri oldu. Seyahatler, toplu taşımalar ve toplu alanlarda kullanılması zorunlu olan HES kodu’nun amacı Korona virüs yayılma riskinin önün geçmek. Peki, HES kodu nedir ve nereden alınır? İşte, yanıtı!

Türkiye’de HES kodu kullanılması zorunlu hale geldi. Toplu alanlarda bulunacak olan kişiler ise arama motorları üzerinden HES kodu nasıl alınır? Sorusuna yanıt arıyor. Diğer yandan, HES kodu hakkında fikri olmayan kişiler ‘HES kodu nedir?’ sorusunun cevabını bulmaya çalışıyor. Peki, HES kodu nasıl alınır? İşte, aşama aşama HES kodunun detayları!

HES kodu nedir?

HES kodu toplu taşıma alanları, toplulukların bulunduğu kuruluşlar, yolculuklar sırasında kişiler birbirileri ile olan temasından kaynaklanan Covid-19 virüsünün yayılmasını engellemek amacı ile kullanılan bir koddur. Aynı zamanda, bulunulan ortak alanlarda Covid-19 virüsüne yakalanan biri olduğunda, temaslı olabileceğiniz bilgisi tarafınız ile paylaşılmaktadır.

**HES kodu nasıl alınır?

HES kodu, Hayat Eve Sığar uygulaması, SMS yöntemi ve E-Devlet üzerinden kolaylıkla alınabilmektedir.

**Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu nasıl alınır?

Öncelikle akıllı telefonunuza Hayat Eve Sığar uygulamasını indirmelisiniz. Ardından, kayıt işlemini tamamlayarak "HES Kodu İşlemleri" bölümüne giriş yapmalısınız. " HES kodu Oluştur" butonuna tıkladıktan sonra sınırsız veya sınırlı sürede kodunuzu oluşturabilirsiniz.

**SMS ile HES kodu nasıl alınır?

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak T.C kimlik numarasını, Türkiye Cumhuriyeti Kimliğinde bulunan seri numarasının son 4 hanesini ve kod paylaşım süresini yazıp 2023'e kısa mesaj (SMS) yollayarak kodunuzu alabilirsiniz.

**E-Devlet’ten HES kodu nasıl alınır?

T.C kimlik numaranız ve E-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapın. Ardından sağ üst bölümünde bulunan arama kutucuğuna " HES Kodu Sorgulama" yazarak karşınıza gelen ekrandan kod oluşturabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü! Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü!
Yatsı ezanı vaktiYatsı ezanı vakti
Ülkelerin telefon kodları nedir?Ülkelerin telefon kodları nedir?
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) HES kodu

En Çok Okunan Haberler

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Coulibaly'den olay açıklama! 'Hasan Şaş ile grup yaptık'

Coulibaly'den olay açıklama! 'Hasan Şaş ile grup yaptık'

25 yaşındaki futbolcu ölü bulundu!

25 yaşındaki futbolcu ölü bulundu!

Hayvanat bahçesinde korkunç olay!

Hayvanat bahçesinde korkunç olay!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 9 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 9 Mart koronavirüs tablosu

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Diğer Haberler

Yatsı ezanı ne zaman? Diyanet namaz vakitlerini açıkladı!

Yatsı ezanı vakti

Esenyurt’ta genç kadının şüpheli ölümü! 4'üncü kattan apartman boşluğuna düştü

Esenyurt’ta genç kadının şüpheli ölümü

Survivor elenen yarışmacı belli oldu! 10 Mart Survivor'dan kim elendi?

Survivor 10 Mart kim elendi?

Karahan Çantay hayatını kaybetti! Karahan Çantay kimdir?

Karahan Çantay kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ümitcan Uygun'un arkadaşının, bir kadını darp ettiği görüntüler tepki çekti

Görüntüler hızla yayıldı! Emniyetten açıklama geldi

Survivor Çağrı Atakan diskalifiye mi oldu? Survivor Çağrı kararı belli oldu!

Survivor Çağrı yarışmadan ayrıldı mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.