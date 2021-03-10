HES kodu nedir? SMS ve E-Devlet ile HES kodu nasıl alınır?

Türkiye’de HES kodu kullanılması zorunlu hale geldi. Toplu alanlarda bulunacak olan kişiler ise arama motorları üzerinden HES kodu nasıl alınır? Sorusuna yanıt arıyor. Diğer yandan, HES kodu hakkında fikri olmayan kişiler ‘HES kodu nedir?’ sorusunun cevabını bulmaya çalışıyor. Peki, HES kodu nasıl alınır? İşte, aşama aşama HES kodunun detayları!

HES kodu nedir?



HES kodu toplu taşıma alanları, toplulukların bulunduğu kuruluşlar, yolculuklar sırasında kişiler birbirileri ile olan temasından kaynaklanan Covid-19 virüsünün yayılmasını engellemek amacı ile kullanılan bir koddur. Aynı zamanda, bulunulan ortak alanlarda Covid-19 virüsüne yakalanan biri olduğunda, temaslı olabileceğiniz bilgisi tarafınız ile paylaşılmaktadır.

**HES kodu nasıl alınır?

HES kodu, Hayat Eve Sığar uygulaması, SMS yöntemi ve E-Devlet üzerinden kolaylıkla alınabilmektedir.

**Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu nasıl alınır?

Öncelikle akıllı telefonunuza Hayat Eve Sığar uygulamasını indirmelisiniz. Ardından, kayıt işlemini tamamlayarak "HES Kodu İşlemleri" bölümüne giriş yapmalısınız. " HES kodu Oluştur" butonuna tıkladıktan sonra sınırsız veya sınırlı sürede kodunuzu oluşturabilirsiniz.