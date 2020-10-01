HES kodu olmayan ALES'e giremeyecek... İşte 2020 ALES/2 başvuru kılavuzu! ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES başvuru tarihleri!

ALES kılavuzunda yayınlanan bilgiye göre bugün başlayan ALES başvuruları 12 Ekim'e kadar devam edecek. Bugün yayınlanan 2020 ALES/2 başvuru kılavuzundaki detaylar merak ediliyor. ALES 2 başvuruları nasıl yapılır araştıran adaylar, 2020 ALES başvuru ücretini de merak ediyor. Koronavirüs salgınından sonra birçok işlemde HES kodu zorunlu olduğu için ALES 2 sınavında da HES kodu olmayan sınava alınmayacak... İşte ALES sınavı başvurusu ve detayları...
Girilecek sınavlar için HES kodu artık zorunlu oldu. Sınava girecek adaylar başvuru yapmadan ya da başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Sınava girecek adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "http://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek ya da aşağıdaki yöntemlerle alabilecek. HES kodu cep telefonunuzdan SMS aracılığı ile e-Devlet şifrenizle e-Devlet üzerinden ya da HES uygulaması üzerinden kolaylıkla alınabilir. HES kodu ücretli mi sorusuna ise herhangi bir ücret yansımayacağını paylaşalım.
HES kodunu aldığınızda bir defaya mahsus bir kod verilir. Gelen HES kodu için sistemde ya da SMS ekranında bir süre görülecektir. Bu süreye kadar o HES kodunu kullanabilirsiniz. Bu sebepten bir kere aldığınız HES kodunu mutlaka kaydedin ve tekrar tekrar sorgulamak zorunda kalmayın. Eğer HES kodunu cep telefonu ile ücretsiz SMS ile almak istiyorsanız şu sırayla HES kodu alabilirsiniz;
Mesajlar bölümüne giriş yaparak Hes yazıp boşluk bırakın,
11 haneli Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı yazın ve bir boşluk bırakın,
Kimliğinizin üzerinde bulunan T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesini yazın ve mesajı 2023'e SMS olarak gönderin.
Örnek gidecek SMS: Hes 11111111111 2222
Bugün yayımlanan ALES kılavuzunun ardından adaylar, ALES 2 başvuru tarihleri ne zaman sorularına cevap aramaya başladı. Bugün başlayan ALES 2 başvuruları, 01-12 Ekim 2020 tarihleride yapılacak. Sınava girecek kişiler, başvurularını internet üzerinden ÖSYM Başvuru Merkezleri'nin resmi sitesinden bugün saat10.00'dan itibaren yapabileceklerdir. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr resmi adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuruyu gerçekleştirebilirler.
Eğer ALES başvurusu sırasında, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uygun bir fotoğrafı olmayan kişiler, başvurularını herhangi bir başvuru merkezi ile yapabilir.
Adayların ALES başvuru merkezine gitmeden HES kodu alması zorunludur.
Binlerce kişinin beklediği ALES 2 sınavının klavuzu bugün itibari ile yayınlandı. ALES 2 başvuru ücreti ne kadar merak eden adaylara ücretin 130 TL olduğunu belirtelim.
ALES'e girecek olan adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında açıklanan bankalardan birisine veya ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan e-İŞLEMLER’de kısmındaki “ÖDEMELER” bölümünden kredi kartı/banka kartı ile başvuru zamanı içinde yatırmaları zorunludur. Bankadan birebir ödemeyi yapacak olan adayların banka çalışanına başvuru için bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav başvuru parasını yatıracağını iletmesi, bankadan alacakları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini mutlaka inceleyerek, kontrol etmeleri ve dekontu kaybetmemeleri zorunludur.. ALES'e başvuru yapmak isteyen adaylar internet bankacılığından da işlem yapabilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum