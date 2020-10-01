HES kodu olmayan ALES'e giremeyecek... İşte 2020 ALES/2 başvuru kılavuzu! ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES başvuru tarihleri!

ALES kılavuzunda yayınlanan bilgiye göre bugün başlayan ALES başvuruları 12 Ekim'e kadar devam edecek. Bugün yayınlanan 2020 ALES/2 başvuru kılavuzundaki detaylar merak ediliyor. ALES 2 başvuruları nasıl yapılır araştıran adaylar, 2020 ALES başvuru ücretini de merak ediyor. Koronavirüs salgınından sonra birçok işlemde HES kodu zorunlu olduğu için ALES 2 sınavında da HES kodu olmayan sınava alınmayacak... İşte ALES sınavı başvurusu ve detayları... ALES İÇİN HES KODU NASIL ALINIR? Girilecek sınavlar için HES kodu artık zorunlu oldu. Sınava girecek adaylar başvuru yapmadan ya da başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Sınava girecek adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "http://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek ya da aşağıdaki yöntemlerle alabilecek. HES kodu cep telefonunuzdan SMS aracılığı ile e-Devlet şifrenizle e-Devlet üzerinden ya da HES uygulaması üzerinden kolaylıkla alınabilir. HES kodu ücretli mi sorusuna ise herhangi bir ücret yansımayacağını paylaşalım.