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Hes kodu olmayan içeriye giremiyor

07.12.2020 16:43 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bursa’nın İnegöl ilçesinde vatandaşların yoğun olarak kullandıkları Sarraflar Çarşısı ve Uzun Sokak girişini polis bariyerlerle kapattı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bursa’nın İnegöl ilçesinde vatandaşların yoğun olarak kullandıkları Sarraflar Çarşısı ve Uzun Sokak girişini polis bariyerlerle kapattı. Gelen vatandaşlar Hes kodlarını vererek içeri alınıyor.
Koronavirüs sebebiyle tedbirler üst seviye çıkarıldı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların yoğun olduğu noktalara Hes kodu olanları alıyor. Her gün binlerce kişinin geldiği Sarraflar Çarşısı ve Uzun Sokak girişleri polisler tarafından bariyerlerle kapatıldı. Gelenler Hes kodlarını polislere vererek içeriye giriyor. Polisler gelenlerin risk grubunda olup olmadığını da kontrol etmiş oluyor. Hes kodu olmayanlar ise içeriye alınmıyor.

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