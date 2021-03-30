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  4. HES kodu yüzünden otobüste yolcuyu bıçakla yaraladı

HES kodu yüzünden otobüste yolcuyu bıçakla yaraladı

30.03.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de bindiği belediye otobüsünde şoföre HES kodunu göstermeyen yolcu, çıkan arbedede bir başka yolcuyu bıçakla yaraladı.

İzmir’de bindiği belediye otobüsünde şoföre HES kodunu göstermeyen yolcu, çıkan arbedede bir başka yolcuyu bıçakla yaraladı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 22 Mart Pazartesi sabah erken saatlerde Konak ilçesindeki Bahri Baba otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ballıkuyu-Konak seferini yapan belediye otobüsüne binen F.Ş, HES kodu olmamasından olayı otobüs şoförüyle tartışmaya başladı. HES kodunu vermemekte direnen F.Ş’ye diğer yolcular da tepki gösterdi. Uğur Ersü isimli yolcu ile HES kodunu vermeyen F.Ş. arasındaki tartışma kavgaya dönerken, F.Ş. cebinden çıkardığı bıçakla Ersü’yü yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 sağlık görevlileri, hafif yaralı olan Ersü’yü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Olayla ilgili inceleme başlatan Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheli F.Ş.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından F.Ş, adliyeye sevk edildi.
Bıçaklama olayı belediye otobüsünün güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde otobüsün arkasında arbede çıktığı, F.Ş’nin Ersü’yü bıçakladıktan sonra otobüsten inip kaçtığı görüldü.

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