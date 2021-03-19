HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. HES koduyla caddeye girmek isterken, temaslı olduğu ortaya çıktı

HES koduyla caddeye girmek isterken, temaslı olduğu ortaya çıktı

19.03.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı'nın 'yüksek riskli' il olarak turuncu kategoride açıkladığı Karaman'da, en işlek caddeye girişler, polis ekiplerince HES kodu kontrolüyle sağlanıyor. Kontrol sırasında temaslı olduğu belirlenen Ali Rıza A., ambulansla karantina için yurda götürüldü.

HES koduyla caddeye girmek isterken, temaslı olduğu ortaya çıktı

Vaka sayısı yüksek olduğu için turuncu kategoride bulunan Karaman'da, tedbirler de artırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında sosyal mesafe ve maske konusunda sürekli araçlardan anons yaparak, uyarıda bulunuyor. Kentin en işlek bölgesi olan İsmet Paşa Caddesi'ne ise polis, HES kodu kontrolü yaparak, girişleri sağlıyor.

9e483f0aa279d6a1d03c08034ecd8e54

Kontroller sırasında temaslı olduğu anlaşılan Ali Rıza A.çağrılan sağlık ekibince ambulansla karantina için Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurda götürüldü. Ali Rıza A., gazetecilerin 'Riskli olduğunu bildiğiniz halde neden dışarı çıktınız?' sorusuna ''Haberim yoktu. Bugün belli oldu benim durumum'' diye cevap verdi.

cc451baed30ebc4289a7d1ba3e8a9111

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSurvivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından İlayda ve Ayşe'yi topa tuttuSurvivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından İlayda ve Ayşe'yi topa tuttu
13 milyon TL vurgun yapmışlardı! 'Vampir Sibel' davasında flaş gelişme13 milyon TL vurgun yapmışlardı! 'Vampir Sibel' davasında flaş gelişme
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Karaman HES kodu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Diğer Haberler

Müge Anlı’daki Erman Akalp’in ailesi bulundu mu? İşte yapılan DNA sonuçları

Müge Anlı, Erman Akalp’in ailesini arıyor...

Tuzla'da kan donduran olay! Folyoyla sarılan çuval içerisinde erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Folyoyla sarılan çuvalda ceset bulundu

13 milyon liralık vurgun yapmışlardı! 'Vampir Sibel' davasında flaş gelişme

13 milyon TL vurgun yapmışlardı! 'Vampir Sibel' davasında flaş gelişme

Dayısını taş ve sopayla döverek öldürmüştü! İsyan ettiren karar

Dayısını taş ve sopayla döverek öldürmüştü! İsyan ettiren karar

Polisi bile şaşkına çevirdi! Ekmek arası tantuni-esrar

Polisi bile şaşkına çevirdi! Ekmek arası tantuni-esrar

Çiftlikten kaçan atlar D-100 karayolunda dört nala koşturdu

Çiftlikten kaçan atlar trafiği birbirine kattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.